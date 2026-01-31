Es tendencia:
Boca Juniors

Se conoció el plan que tiene Boca con Lucas Blondel tras ser borrado por Claudio Úbeda

Tras ser suplente en los primeros partidos, el lateral derecho fue desafectado por el cuerpo técnico. Y ahora, en Boca tienen un plan.

Por Julián Mazzara

Lucas Blondel, jugador de Boca.

Lucas Blondel pasó de estar entre los convocados contra Deportivo Riestra y Estudiantes de La Plata a tener que observar el duelo frente a Newell’s desde uno de los palcos de La Bombonera. Y es que Claudio Úbeda lo marginó de la nómina de citados para el próximo partido de Boca.

Cuando todo hacía creer que suizo-argentino iba a tener lugar en los planes del entrenador, su presente quedó a la deriva. Sobre todo, pensando en una posible presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ya que para volver al seleccionado europeo tendrá que sumar minutos.

Ante este presente que atraviesa el ex Tigre, que lo quiso repatriar en este último mercado de pases pero sin hacer mucha fuerza ante una posible negociación, BOLAVIP pudo confirmar que la intención de los dirigentes es poder transferirlo, ya sea por un préstamo o una venta definitiva al exterior. De esa manera, se liberará un cupo para incorporar un refuerzo, al menos hasta el 31 de marzo.

Por el momento, no surgieron ofertas para llevarse al surgido de las inferiores de Atlético Rafaelalo de Argentinos Juniors quedó en la nada-, pero desde el Xeneize le confirmaron a este mismo medio que, ante la primera propuesta que llegue del exterior -y convenza a ambas partes- se marchará. Cabe destacar que el propio Blondel sabe que no tendrá muchas oportunidades de jugar con la pilcha azul y oro, por lo que busca una propuesta que le garantice continuidad.

Lucas Blondel durante la práctica de Boca.

Los números de Lucas Blondel en la última temporada

A lo largo de la temporada 2025, el lateral derecho de 29 años disputó un total de 12 partidos con la camiseta de Boca y otros cuatro con la Selección de Suiza. En los mismos, no convirtió goles y repartió dos asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 932 minutos en cancha.

Apostando por una inédita delantera, la posible formación de Úbeda en Boca vs. Newell’s por el Torneo Apertura

Riquelme va por un tercer refuerzo: los dos jugadores que suenan para ser el nuevo ‘9’ de Boca

El lateral derecho que tiene pasado en Atlético Rafaela Tigre, no juega con la camiseta azul y oro desde mayo del año pasado, donde disputó los 90 minutos ante Independiente. Con el cambio de año, volvió a ser convocado, pero sin tener acción en el campo de juego.

  • Claudio Úbeda marginó a Lucas Blondel de la convocatoria para el partido frente a Newell’s.
  • Los directivos de Boca buscan transferir a Blondel al exterior para liberar un cupo extra.
  • Si consiguen la salida de Blondel, existirá la posibilidad de incorporar un refuerzo hasta el 31 de marzo.
Julián Mazzara

jpasman
toti pasman

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

