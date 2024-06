El jueves 6 de junio arrancó con muchas novedades en el Mundo Boca, después de un día agitado como fue el miércoles. Lo más destacado fue la palabra de Marcos Rojo, quien rompió el silencio tras las críticas por su última expulsión ante Platense.

Por otra parte, Chicho Serna palpitó el regreso de Exequiel Zeballos, a quien considera “un refuerzo” para el segundo semestre. Además, Leandro Paredes reveló que Romelu Lukaku sueña con ponerse la azul y oro. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Chicho Serna y una vuelta importante en Boca: “Tenemos un primer refuerzo”

Mauricio Serna, miembro del Consejo de Fútbol de Boca, fue el primero en contactar al entorno de Martínez (IMAGO / ZUMA Wire).

En octubre de 2023, Exequiel Zeballos se rompió los ligamentos cruzados y allí comenzó un período de recuperación que está por llegar a su fin. Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, se mostró feliz por la evolución del Changuito y afirmó que será el primer refuerzo del equipo de Diego Martínez de cara al próximo semestre.

En diálogo con el Canal de Boca, Serna afirmó: “Tenemos un primer refuerzo ya. Está casi a la par del grupo. Para nosotros es un jugador joven pero de mucho nivel, de mucha categoría y esperamos que lo demuestre en el campo de juego”.

Rojo rompió el silencio tras la charla de Riquelme con el plantel

Marcos Rojo dio la cara tras la expulsión. (Foto: IMAGO)

Es uno de los líderes y referentes del plantel de Boca, pero los hinchas lo miran de reojo por las constantes expulsiones que tiene desde que llegó a la institución, como así también por los partidos que se perdió por lesión.

Y después de que se generara un enorme revuelo por lo que fue la charla que tuvo Juan Román Riquelme con el plantel por lo que fue la derrota contra Platense, quien rompió el silencio fue Marcos Rojo.

El deseo de Lukaku de jugar en Boca

Lukaku, uno de los hinchas de Boca que tiene la Roma (Getty Images).

Leandro Paredes es uno de los jugadores que se encarga de llevar la bandera de Boca por el mundo. El mediocampista está muy identificado con el Xeneize y le traslada su pasión a muchos de sus compañeros. Tal es así que algunas figuras ya se hicieron hinchas.

Consultado sobre algún otro simpatizante dentro del plantel de la Loba, el campeón del mundo no anduvo con vueltas: “Lukaku siempre me pregunta por Boca. Dice que sueño de él es por lo menos jugar un partido. Siempre me tocaron compañeros que le gusta mucho nuestro club, como Pogba“.