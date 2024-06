Es uno de los líderes y referentes del plantel de Boca, pero los hinchas lo miran de reojo por las constantes expulsiones que tiene desde que llegó a la institución, como así también por los partidos que se perdió por lesión. Y después de que se generara un enorme revuelo por lo que fue la charla que tuvo Juan Román Riquelme con el plantel por lo que fue la derrota contra Platense, quien rompió el silencio fue Marcos Rojo.

“¿Por qué cambian mucho el rendimiento cuando juegan de local o visitante?“, fue una de las frases que esbozó el presidente de Bocaen medio de su reunión con los futbolistas, de la que también participó el cuerpo técnico que lidera Diego Martínez.

“Estoy muy cómodo. Con Román tenemos una relación muy buena, charlamos siempre. Con el DT también estoy muy bien, se dijeron muchas tonterías y eso te cansa. Diego es un gran entrenador”, manifestó Rojo para intentar ponerle un punto final a las suspicacias con respecto a lo que ocurrió en el predio de Ezeiza.

Más allá de lo que fue el cónclave con el mandamás boquense, el ex defensor de Manchester United se refirió a los dichos en los que lo involucran como un futbolista que no da el ejemplo hacia sus compañeros: “Acepto las críticas y sé cómo es el juego. Si no fuera profesional no hubiera hecho la carrera que hice, jugar en los equipos que jugué y estar en el nivel que estoy”, esbozó en diálogo con Radio La Red. Y añadió: “No soy un mala leche. Jamás jugué para lastimar a nadie. Es un ataque, sin ponerme en víctima. El fútbol argentino es duro”.

Marcos Rojo, bajo la lupa en Boca (IMAGO / ZUMA Wire).

La relación de Marcos Rojo con Darío Benedetto

Marcos Rojo fue uno de los invitados de lujo que tuvo el último cumpleaños de Darío Benedetto, quien terminó siendo relegado por Diego Martínez tras una discusión que habrían tenido en el entrenamiento posterior al festejo, y se encargó de confesar cómo se lleva con el 9 de Boca, como así también cómo transitó este último tiempo en donde pasó más tiempo sentado entre los suplentes que jugando, ya que el nivel de Edinson Cavani y Miguel Merentiel lo mantenían fuera de los titulares.

“No soy quién para hablar de la situación de Benedetto y no lo voy a hacer. En el momento que fui al cumpleaños, estaba lesionado y no tenía que entrenar con el grupo. Lo banco siempre al Pipa”, aseguró. Y completó: “Este tiempo que no le tocó jugar se la bancó siempre y con buena cara. Entrenó siempre, hasta el día de hoy. Siempre tiró para adelante y viajó para todos lados. No tengo nada para decir en contra”.

La chance de ir a Inter Miami con Messi

El ex zaguero de la Selección Argentina, que formó parte de los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, tuvo la chance de emigrar de Boca y ser compañero de Lionel Messi en Inter Miami. Respecto a lo que fue la situación que se dio a fines de 2023, sostuvo que el 10 fue quien le pidió que se sumara.

“A mi me llamo Leo Messi, para ir a Inter Miami. La verdad que no estaba convencido de irme de Boca, había renovado hace poco; me comuniqué con Román y le dije que si me necesitaba, me quedaba”, confesó. Pero también añadió que “voy a tratar de mejorar lo que tenga que mejorar, porque me encanta y disfruto jugar en Boca”.