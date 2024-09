Tras el triunfo ante Rosario Central en La Bombonera, Boca ya dio vuelta la página y piensa en el partido clave ante Talleres que jugará este sábado en fecha FIFA por los octavos de final de la Copa Argentina. Para el mismo, el Xeneize espera contar con Chiquito Romero, quien se lesionó en el duelo ante el Canalla, y en paralelo recibieron noticias importantes en el mercado de pases sobre el futuro de Cristian Medina. Todas las novedades acá.

Boca rechazó la segunda oferta por Cristian Medina

El Fenerbahce de Turquía, dirigido por José Mourinho, busca insaciablemente quedarse con Cristian Medina para cerrar su mercado de pases con la incorporación del volante central argentino. De hecho, desde el país bicontinental afirman que ya acordaron el contrato con el jugador y que su salida de Boca puede sellarse si los clubes también se ponen de acuerdo.

A altas horas del pasado domingo, al equipo de la Ribera llegó una nueva oferta desde Fenerbahce luego de que Boca rechazara la primera propuesta formal. 15 millones por la totalidad del pase pero el Xeneize se quedaría con una plusvalía del 20% en una futura venta.

La misma se acerca a las pretensiones que Boca tiene para darle salida, pero aún así tomaron una contundente decisión con el futuro de Cristian Medina. Según informó el periodista Augusto César, el club boquense rechazó nuevamente la oferta de Fenerbahce debido a dos motivos principales.

El primero de ellos es la cercanía con el cierre de mercado que dificultaría la búsqueda de un reemplazante, y la segunda es la falta de necesidad de Boca de vender otro futbolista, teniendo en cuenta que en este mercado de pases tuvo millonarios ingresos por Equi Fernández y Aaron Anselmino. Así las cosas, la postura xeneize es clara: Medina es intransferible y solo se va si el propio jugador ejecuta la cláusula de rescisión, que es de 20 millones de euros.

Qué arrojaron los estudios que se realizó Chiquito Romero

Es que en el transcurso del segundo tiempo entre Boca y Rosario Central en la lluviosa noche de sábado, Sergio Romero chocó con Enzo Copetti en el área chica y sintió una dolencia en su hombro derecho. Rápidamente pidió el cambio para que se diera el ingreso de Leandro Brey y encendió las alarmas xeneizes pensando en el duelo ante Talleres por Copa Argentina, que se disputará el próximo sábado en Mendoza.

El pasado domingo, Chiquito Romero se hizo estudios en su hombro y este lunes por la mañana se conocieron los resultados. Según revelaron diversos periodistas vinculados al Mundo Boca como Martín Arévalo y Emiliano Raddi, el experimentado arquero de 37 años no tiene lesión, aunque sí una fuerte dolencia por el golpe sufrido.

Por lo pronto, su evolución y evaluación será día a día. No entrenará a la par del grupo en los primeros entrenamientos de cara al duelo clave de Copa Argentina y los médicos del club determinarán si Diego Martínez puede contar con Romero el próximo sábado o no. En caso de no estar disponible, el arquero titular será Leandro Brey, quien ha respondido de buena manera en los 9 partidos que disputó como profesional.

Con Romero en duda, Diego Martínez tiene 4 bajas confirmadas para el partido por Copa Argentina

Teniendo en cuenta que el partido ante Talleres se disputará en fecha FIFA, Boca perderá a los jugadores convocados por sus selecciones para los partidos de Eliminatorias. Estos son Miguel Merentiel y Marcelo Saracchi, quienes irán al combinado uruguayo, y Luis Advíncula, que representará a Perú. Además, Edinson Cavani sigue recuperándose de su desgarro, por lo que tampoco estará disponible para el duelo de Copa Argentina.

Si Sergio Romero no llega a recuperarse de su dolencia en el hombro, sería la quinta baja para Diego Martínez de cara al partido en el que buscará la clasificación a cuartos de final del certamen federal.

La decisión de Fenerbahce ante la nueva negativa de Boca por Cristian Medina

Los medios de comunicación de Turquía reportan que las autoridades del Fenerbahce consideran que su último ofrecimiento por Cristian Medina fue lo suficientemente seductor como para que Boca diera el ok. Incluso, con una futura transferencia hubiese sido muy posible que el Xeneize logre un monto total por encima de los 20 millones que requiere en la actualidad.

Asimismo, Spor X, uno de los portales más leídos de Turquía, informó este mismo lunes que en el Fenerbahce ya encontraron una alternativa a Medina. Se trata de Jordan Veretout, volante francés de 31 años que en este inicio de la temporada 2024/2025 no viene siendo tenido en cuenta por Roberto De Zerbi en el Olympique de Marsella.