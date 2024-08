Boca ultima detalles para enfrentar a Rosario Central por la Liga Profesional y Diego Martínez empieza a definir el XI. El director técnico ya oficializó a los convocados para recibir al Canalla en La Bombonera, con varias ausencias importantes.

Mientras tanto, la jornada del viernes 30 de agosto comenzó con Juan Barinaga haciéndose la revisión médica para convertirse en el séptimo refuerzo. Además, Claudio Aquino le dio su palabra a Vélez de quedarse hasta fin de año. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Los convocados de Boca para enfrentar a Rosario Central

Diego Martínez prepara a Boca para recibir a Rosario Central. (Foto: IMAGO)

Fiel a su estilo, dos días antes de este encuentro, luego el entrenamiento realizado en el predio de Ezeiza, el entrenador del Xeneize, Diego Martínez dio la lista con los 23 jugadores convocados, que practicarán el próximo viernes y quedarán a su disposición para recibir al Canalla.

Esta convocatoria, cuenta con una novedad importante, ya que por suspensiones no aparecen Lautaro Blanco, quien llegó a la quinta amarilla en la igualdad contra el Pincha, ni el goleador Milton Giménez, que fue expulsado luego de recibir dos amarillas en el duelo en La Plata. Repasá la nómina completa.

Se complica la salida de Medina

Cristian Medina sigue en Boca, aunque su deseo sería emigrar. (Foto: IMAGO)

Durante las últimas semanas trascendieron dos clubes europeos que se interesaron en los servicios de Medina: Fenerbahce y Fiorentina. El club turco llegó a mandar una oferta formal por 11 millones de euros (8 millones fijos y los otros 3 en variables), mientras que la ‘Fiore’ no elevó ninguna propuesta.

Boca no tiene intenciones de vender a Cristian Medina, a menos de que algún club ponga el monto oficial de su cláusula, la cual ya llegó a los 20 millones de dólares debido a los últimos días de mercado. Esta postura del club hace que los interesados desde Europa empiecen a evaluar otras opciones.

La promesa que Claudio Aquino le hizo a Vélez tras la oferta de Boca

Claudio Aquino se queda en Vélez. (Foto: Vélez)

Con el Fortín peleando el campeonato, la dirigencia de Vélez no quería saber nada con la salida de uno de sus mejores jugadores. En ese contexto, Fabián Berlanga, presidente del actual líder de la Liga Profesional, reveló qué fue lo que le dijo el futbolista en una charla privada.

“Hoy estuve con Claudio. Él reconoce los llamados de Boca porque es muy frontal. Pero me aseguró que no va a ejecutar la cláusula de rescision porque está muy bien acá y no había pensado en irse“, expresó el mandamás en diálogo con Mar de Vélez.