Una de las novelas que continúa en Boca es el futuro de Cristian Medina. Durante esta semana, trascendió el controvertido video en donde el mediocampista habló con Miguel Merentiel y dejó en claro su situación. “Si no me voy ahora, no me voy más. Voy a tener que firmar un contrato de por vida“, llegó a decir. Al tiempo que sigue en el club xeneize, se le puede escapar una de sus chances para emigrar a Europa.

Durante las últimas semanas trascendieron dos clubes europeos que se interesaron en los servicios de Medina: Fenerbahce y Fiorentina. El club turco llegó a mandar una oferta formal por 11 millones de euros (8 millones fijos y los otros 3 en variables), mientras que la ‘Fiore’ no elevó ninguna propuesta.

A partir de estos intereses, la intención del volante nacido en Moreno fue la de escuchar las propuestas y buscar que Boca negocie una posible salida. Esto se conoció horas antes del duelo de vuelta ante Cruzeiro, tal como informó el periodista Martín Arévalo. Pero luego de lo que fue la eliminación del ‘Xeneize’, la situación se complicó.

Es que Boca no tiene intenciones de vender a Cristian Medina, a menos de que algún club ponga el monto oficial de su cláusula, la cual ya llegó a los 20 millones de dólares debido a los últimos días de mercado. Esta postura del club hace que los interesados desde Europa empiecen a evaluar otras opciones.

Fenerbahce empieza a pensar en otros nombres ante la negativa de Boca por Cristian Medina

La postura de Boca choca con los deseos de Medina, tal como dejó en evidencia el video que publicó el propio club de la conversación con Merentiel, que se volvió viral. Ante esto, en Turquía aseguran que Fenerbahce empieza a pensar en otra opción debido a esta intención del club argentino.

De hecho, en las últimas horas, el club turco, que tiene a Jose Mourinho como director técnico, cerró la llegada del marroquí Sofyan Amrabat. Llega por medio de una cesión de 2 millones de euros, pero la próxima temporada tienen una obligación de compra de 13 millones más otros 3 en calidad de variables, según informó el periodista de Relevo, Matteo Moretto.

Además de la llegada de Amrabat, Mourinho quiere otro mediocampista. Si bien van a tratar de buscar negociar con Boca por Medina, Fenerbahce no descarta buscar otra opción del fútbol francés, según informó el periodista Yagiz Sabuncuoglu. El nombre no trascendió, pero podrían negociarlo en caso de que no se avance por el futbolista que estuvo en los últimos Juegos Olímpicos con Argentina.

La decisión de Fenerbahce ante la postura de Boca por Cristian Medina (X @yagosabuncuoglu).

El mercado en Turquía termina recién el 13 de septiembre. Sin embargo, Fenerbahce está obligado a presentar la lista de buena fe para la UEFA Europa League en los próximos días y quiere cerrar un último refuerzo cuanto antes.

Cristian Medina, convocado para el partido entre Boca ante Rosario Central

Mientras continúan los rumores sobre su futuro, Medina sigue a disposición del técnico Diego Martínez. Está convocado para el partido que Boca tiene este sábado 31 de agosto ante Rosario Central por la fecha 13 de la Liga Profesional del Fútbol argentino.