Mientras el plantel de Boca se prepara para enfrentar a Nacional Potosí por la última fecha de la Copa Sudamericana, el mercado de pases del Xeneize pisa fuerte y, en este contexto, trascendieron fuertes novedades respecto a las posibles altas. Además, Diego Martínez recibió buenas noticias provenientes de la enfermería boquense. Enterate de todo acá.

Exequiel Zeballos, en la recta final de su recuperación

A Boca le hace falta un jugador como Exequiel Zeballos dentro del campo de juego. Gambeteador en velocidad, revulsivo y con la capacidad de resolver una jugada por su propia cuenta. Al momento de su lesión, el pasado 10 de octubre del 2023, el Changuito venía siendo importante para el Xeneize, aportando un gol, tres asistencias y dos penales claves en tandas por la Copa Libertadores, ante Nacional y Racing en octavos y cuartos de final.

Sin embargo, una nueva lesión durísima lo alejaba al santiagueño por mucho tiempo de las canchas. A la fractura de tibia y peroné sufrida en 2022 y el consecuente problema meniscal se le sumó la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla, por lo que nuevamente debió pasar varios meses afuera de las canchas. Afortunadamente para Boca, para Diego Martínez y para Zeballos, la espera para su regreso al campo de juego ya está llegando a su fin.

Es que en concreto, al Xeneize le quedan solamente tres partidos sin la presencia del Changuito como alternativa: ante Nacional Potosí por la Copa Sudamericana, frente a Platense por la Liga Profesional y el restante con Vélez, también por el campeonato local. Luego, vendrá el receso por la Copa América y a la vuelta, a mediados de julio, Zeballos ya será parte del plantel de Boca, por lo que será tenido en cuenta por Diego Martínez como un refuerzo.

El periodista Marcos Bonocore informó que el Changuito “se siente muy bien” físicamente y que este regreso post Copa América era el objetivo principal que se planteó el priopio extremo y el club de la Ribera con su fecha de vuelta. De esta manera, el chico de 22 años volverá a vestir la camiseta de Boca en el verde césped en poco más de un mes, a 9 meses de la lesión ligamentaria que lo marginó desde el encuentro ante Belgrano por la Copa de la Liga 2023. Recta final.

“Dale Boca”: Alan Varela contagió a sus compañeros en Porto tras salir campeones

Alan Varela llegó al Porto hace casi un año y ya consiguió su primer título en Europa, luego de que su equipo venciera al Sporting Lisboa por 2 a 1 en la final de la Taça de Portugal que se disputó el último domingo en el Centro Deportivo Nacional de Jamor.

Tras conquistar el certamen por tercera edición consecutiva, siendo su primera consagración este año, los Dragões celebraron desaforadamente el título y Alan Varela compartió la intimidad de los festejos tanto en el vestuario como en el micro que transportaba al plantel.

Uno de los clips que mayor relevancia tomó en redes sociales fue una recopilación de los gritos de los jugadores del Porto alentando al Xeneize, ya que miles de hinchas estuvieron presentes en la transmisión en vivo que hizo Varela desde su cuenta de Instagram.

“Dale Boca”, gritaban constantemente los compañeros del mediocampista argentino que, al parecer, hizo bien su trabajo para expandir la marca azul y oro en tierras portuguesas.

Luis Advíncula, recuperado en tiempo récord

Según indicó el periodista Marcos Bonocore en su cuenta de Twitter, el ex Rayo Vallecano “ya hace trabajos en campo. Martínez, ayer, no lo descartó incluso para el partido entre semana”. Y añadió que en el caso de no presenciar el compromiso contra Nacional Potosí, “apuntará a Platense“.

Lo llamativo de toda la situación es que el desgarro de Advíncula se confirmó, por medio del Departamento Médico de Boca, el pasado lunes 20 de mayo. Es decir, hace casi una semana. Los tiempos normales para una rotura muscular es de hasta 21 días, por lo que la recuperación del peruano es poderosamente asombrosa.

Los 10 nombres que Boca tiene en carpeta como posibles refuerzos en el mercado

El periodista Leandro Contento, en La Nación, reveló la lista completa de futbolistas que Diego Martínez le pidió a Juan Román Riquelme y al Consejo del Fútbol. Claro está que no todos arribarán, pero el entrenador esbozó un listado con los posibles fichajes que busca para jerarquizar el plantel xeneize y que harían que Boca pueda competir por la Liga Profesional y la Sudamericana en paralelo sin sufrir sobresaltos.

Estos 10 futbolistas que integran la lista son: Gary Medel, Gonzalo Escalante, Ignacio Miramón, Joaquín Pereyra, Fausto Vera, Rodrigo Battaglia, Rodrigo Echeverría, Santiago Ascacíbar, Alan Velasco y Adam Bareiro.