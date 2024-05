En el marco de la fecha 3 de la Liga Profesional, en La Bombonera, Boca y Talleres de Córdoba empataron 0 a 0 en un partido en el que se anularon tres goles por posición adelantada: dos de ellos para el local, y el restante para el elenco visitante.

Uno de estos tantos anulados fue al delantero del Xeneize, Edinson Cavani, quien convirtió tras una asistencia de Equi Fernández, pero luego de una extensa revisión de VAR se decretó que estaba en posición adelantada. Días después de esta jugada, el uruguayo habló con el Canal de Boca en Youtube y dio su parecer al respecto.

“Vi la jugada de nuevo, es normal, uno repasa, me gusta verme, soy muy autocrítico. Me gusta ver los partidos y analizarme. Una pena que ese gol no se pudo dar. Fue tan confuso, al final fue confuso. Eso al fútbol le quita un poco esa espontaneidad que tiene, de que por momentos se ven cosas inimaginables y que es lo que lo hace rico, lindo, lo que despierta esa pasión. Y a veces de esta manera perdemos un poco todo eso”, comenzó explicando el experimentado delantero.

Además, comentó que está en contra de la utilización del VAR en el fútbol: “Yo no soy partidario del VAR y no por ahora por este gol, ya hace tiempo. Para mí el fútbol es eso, se tiene que vivir de esa manera, nosotros nos equivocamos con algún gesto en la cancha, con alguna actitud, jugando y tenemos un entrenador que nos puede juzgar, dejar afuera. Y si es con una actitud o golpe tenemos un árbitro que nos juzga con amarilla o roja. Acertado o no, pagamos”.

Edinson Cavani no pudo marcar ante Talleres. (Foto: Getty).

“Tenemos que dejar que los árbitros tengan ese margen, que son seres humanos y que pueden aceptar. Prefiero que le erren y equivoquen en la cancha, en una jugada rápida, a que uno sentado en una silla en una computadora alguien tome una decisión cuando no está en el lugar“, siguió Cavani fundamentando.

“Vos no podés ponerme en una imagen por televisión una imagen con una línea trazada en diagonal, en donde la línea me pasa por debajo de la rodilla y si seguía la línea vez que me sale por la espalda. Ese tipo de cosas no dejan nada, hacen que el fútbol pierdan esencia. No es por este gol, toda la vida que me preguntaron prefiero el fútbol sin VAR”, agregó sobre el trazado de las líneas que trazaron para determinar que estaba en offside.

Y cerró con sus dichos: “Empiezan a jugar con los cuadros. Que si ponen un cuadro antes, que si ponen un cuadro después, que si mirás las líneas. Siempre está trazado de la misma manera: cruzado en una posición en donde no te da certezas. A la gente no le das certezas de la decisión que se está tomando. O por lo menos si vos desde donde estás tenés una cámara que justo esté marcando que tu rodilla está delante de la última línea o tu cuerpo, publicalo”.

Los números de Edinson Cavani en Boca

Desde su llegada al Xeneize, el delantero uruguayo de 37 años lleva disputados un total de 33 partidos, en los que completó 2.450 minutos dentro del campo de juego, marcó 14 goles y no repartió asistencias.

¿Cuándo termina el contrato de Edinson Cavani con Boca?

El delantero tiene vínculo vigente con Boca hasta el 31 de diciembre del 2024.