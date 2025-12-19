Es tendencia:
Riquelme definió la nueva estructura que reemplaza al Consejo de Fútbol de Boca para 2026

El presidente del Xeneize rearmó el departamento de fútbol del club a cuatro meses de las salidas de Raúl Cascini y Mauricio Serna. Detalles.

Por Joaquín Alis

Riquelme definió la nueva estructura del fútbol de Boca para 2026
Con el año deportivo finalizado y con vistas a un 2026 que lo tendrá nuevamente compitiendo en la Copa Libertadores, Boca Juniors afronta este mercado de pases con una estructura renovada. Cuatro meses después de la disolución del Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme rearmó el departamento encargado de manejar el deporte más importante del club.

Tal como sucedió desde el primer día en el que el presidente le abrió la puerta de salida a Raúl Cascini y Mauricio “Chicho” Serna de la institución, Marcelo Delgado se afirmó como su mano derecha. El ex delantero es el nexo principal entre Román, el plantel y el cuerpo técnico. Además, es la cara visible de la nueva estructura.

Por otra parte, según pudo confirmar Bolavip, el Chelo está asistido por tres delegados especializados en transferencias, además de Orlando Giménez, titular del Departamento Legales del club de la Ribera.

De esta manera, Riquelme descartó la posibilidad de incorporar a otra figura para sumarse a un “nuevo Consejo de Fútbol”. Cabe recordar que, en su momento, sonaron nombres fuertes como los de Carlos Fernando Navarro Montoya, José Pekerman y Alberto Márcico.

Así es la nueva estructura de fútbol de Boca

  • Juan Román Riquelme: Presidente y Director General de Fútbol.
  • Marcelo “Chelo” Delgado: Manager. Mano derecha de Riquelme y vínculo directo entre la dirigencia, el cuerpo técnico y el plantel.
  • Tres Delegados Institucionales: Personal del club capacitados en gestión de transferencias y libros de pases, que asisten a Delgado.
  • Orlando Giménez: Jefe del Departamento de Legales, encargado del marco jurídico de las operaciones.

El futuro de Úbeda, la prioridad para Riquelme y Delgado

Boca ya se comunicó con Miguel Borja y consiguió la respuesta que estaba esperando

La primera gran decisión que tienen que tomar Riquelme, Delgado y compañía tiene que ver con el futuro de Claudio Úbeda. Con contrato vigente, el Sifón aún no fue ratificado en su cargo luego de la eliminación ante Racing en La Bombonera. Si bien se espera que sea él quien arranque la pretemporada, desde el club fueron muy cautelosos cada vez que les tocó referirse a la continuidad del DT.

Estamos evaluando si Ubeda sigue en el club. Estamos analizando eso, en reuniones permanentes con el presidente“, declaró el Chelo una semana después de la dura caída ante la Academia, que también hizo mención a otros temas que le competen: “Armar la pretemporada, los refuerzos, chicos que se pueden llegar a ir, vuelven más de 20 jugadores de préstamos… Estamos viendo un montón de cosas“.

DATOS CLAVE

  • Marcelo Delgado quedó como único manager y nexo principal entre Riquelme, plantel y cuerpo técnico.
  • La nueva estructura incluye a tres delegados especialistas en transferencias y al abogado Orlando Giménez.
  • Juan Román Riquelme evalúa la continuidad de Claudio Úbeda tras la eliminación frente a Racing.
Joaquín Alis

