Luego de un 2025 con muchos cambios en la ofensiva que solamente tuvo a Miguel Merentiel mostrando un buen nivel con cierta regularidad y un segundo semestre muy bueno de Exequiel Zeballos, en Boca saben que hay que reforzar la delantera pensando en 2026. Marino Hinestroza -atacante por afuera- será le primer refuerzo y quien se encamina para ser el segundo es Alexis Cuello, delantero de San Loreno.

Según pudo saber BOLAVIP, en Boca ya movieron fichas por Alexis Cuello y se contactar con su agente para saber las condiciones. La semana próxima habrá una reunión entre las partes para arreglar la cuestión contractual del delantero y desde San Lorenzo avisaron que pondrán a alguien para que se ocupe de la negociación.

San Lorenzo atraviesa una crisis institucional muy grave. El club está acéfalo tras la destitución de Marcelo Moretti y la realidad es que no es sencillo sentarse a negociar en este contexto ya que hay un vacío de poder y autoridad enorme, por lo que Boca y Cuello necesitan una pronta resolución del asunto para que pueda concretarse el traspaso.

Alexis Cuello vs River. (Foto: Getty).

¿Y Miguel Ángel Borja?

En caso de concretarse la llegada de Alexis Cuello, en Boca igualmente irían por Miguel Ángel Borja, que todavía tiene contrato vigente con River, al menos hasta el 31 de diciembre. El futbolista dejó la puerta abierta a un llamado, desde el Xeneize se hicieron eco y si bien no era la primera alternativa, el colombiano está en carpeta y el pase podría concretarse.

De hecho, desde la dirigencia de Boca ya hubo un llamado al entorno del futbolista con la intención de saber si era real que estaba dispuesta a cambiar de vereda tras pasar los últimos años en River. El colombiano afirmó que sí.

