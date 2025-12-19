Cristian Traverso se opuso a la llegada de Miguel Borja a Boca y expuso los motivos: “No tengo dudas”

Uno de los principales protagonistas en este comienzo de mercado de pases de cara al 2026, no caben dudas que es Miguel Borja. Aunque todavía transita sus últimos días como jugador de River, las inesperadas declaraciones en las que no le cerró la puerta a un posible arribo a Boca significaron un cimbronazo en el fútbol argentino y ahora un ex jugador azul y oro rompió el silencio.

Cada día que pasa pareciera que empieza a tomar más fuerza y una simple utopía se podría convertir en una chance concreta. Bien se sabe que desde hace años que el colombiano es del gusto de Juan Román Riquelme, a tal punto que intentó incorporarlo en diversas oportunidades pero sin éxito y luego llegó al Millonario a mediados de 2022, pero ahora queda como agente libre.

Lo cierto es que Cristian Traverso se opuso a la llegada de Borja. A través de un posteo en su cuenta personal de Instagram, el ex mediocampista que salió campeón del mundo y de América con Boca bajo las órdenes de Carlos Bianchi, fue tan contundente que no dio lugar a dudas sobre cuál es su postura ante un eventual arribo del Colibrí en este mercado de pases venidero.

Cristian Traverso, ex futbolista de Boca Juniors.

Lejos de querer dejar una incertidumbre, no titubeó y, junto a una imagen de Borja con la casaca de River, sentenció: “Besar la camiseta de un equipo tiene un significado importante”. De esta manera, deslizó el primer motivo por el que no estaría de acuerdo de que el ex Atlético Nacional, Palmeiras y Junior de Barranquilla vista la azul y oro a partir de enero del próximo año.

No conforme con eso, Traverso redobló la apuesta y fue un poco más allá. “Yo no tengo dudas, Boca no es lugar de revancha para nadie…“, escribió en la historia que publicó este viernes el ex volante del Xeneize. Para cerrar el posteo que fue acompañado con la canción Qué Ves? de la reconocida banda de rock nacional argentino Divididos, Cristian aclaró: “Humilde punto de vista…”.

La historia que subió Cristian Traverso a su cuenta de Instagram.

De esta manera, el campeón de las Libertadores 2000 y 2001 y de la Copa Intercontinental 2000 ante Real Madrid entre otras tantas conquistas, dejó en evidencia su postura ante la posibilidad de que Miguel Borja se convierta en refuerzo de Boca de cara a la pretemporada para dar inicio a la temporada 2026 donde el Xeneize va en busca de pelear en el plano internacional.

