Boca no tiene respiro: iba a ser titular ante Defensa y Justicia y se desgarró en el entrenamiento

Con casi 20 bajas, Boca Juniors consiguió un valioso empate en su visita a Independiente del Valle por la ida del repechaje de la Copa Sudamericana. Ahora, con sus refuerzos, reanudará su participación en la Liga Profesional, aunque con malas noticias para Diego Martínez.

Es que, tras el escándalo con la inscripción de las incorporaciones, el entrenador Xeneize va a poder contar con Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Gímenez. Sin embargo, se confirmó una inesperada ausencia por lesión en el entrenamiento de este jueves.

Al regreso de Quito, Marcelo Saracchi, que estuvo en el banco de suplentes anoche, sufrió una molestia en la práctica y se constató en los estudios posteriores que padece un desgarro. El uruguayo tenía serias chances de ser titular el domingo ante Defensa y Justicia.

De esta manera, se confirma la 17° lesión muscular desde que Martínez tomó las riendas del equipo al inicio de este año. Saracchi se suma a las bajas físicas de Aaron Anselmino, Nicolás Figal, Cristian Lema y Lucas Blondel en defensa.

Saracchi es baja por un desgarro. (Foto: Getty)

En este panorama, Martínez deberá plantearse si vuelve a utilizar a Lautaro Blanco como lateral derecho, aunque pensaba guardarlo para la vuelta ante Independiente del Valle. Frank Fabra, que ni viajó a Quito, es la otra alternativa para el puesto, si es que el DT no improvisa con otro jugador.

Chino Benítez y una crítica al estado físico del plantel

Jorge Benítez, popularmente conocido como el Chino fue jugador y entrenador de Boca. En las últimas horas, en diálogo con Los Más Grandes, dijo: “Conozco todo de Boca, no le falta nada. Yo me suelo reunir para hablar con los médicos, nutricionistas y no puede ser que todos los meses tenga lesionados”.