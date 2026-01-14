Boca presentó un refuerzo que no es Hinestroza y los hinchas reaccionaron: “Me encanta”

Boca está esperando una resolución por el caso de Marino Hinestroza, con quien está acordada su llegada desde el pasado viernes 9 de enero. Sin embargo, el futbolista colombiano aún no viajó hacia Buenos Aires, y no solo es Claudio Úbeda quien comienza a desesperarse.

En las últimas horas, la negociación volvió a dar un paso hacia atrás. Y es que surgió una diferencia de criterios en el 20% de la transferencia. Desde el lado de Boca pretenden que Atlético Nacional tenga un 20% de plusvalía en una futura transferencia del delantero de 23 años en caso de que sea vendido por más de 5 millones. Por su parte, los directivos del Paisa pretenden que este porcentaje no sea de plusvalía, sino que del total de una futura venta, sin importar el monto total de la transferencia que pueda darse en los próximos mercados de pases.

Mientras terminan de resolver los últimos pormenores de la operación por Hinestroza, desde la dirigencia xeneize se encargaron de abrochar el arribo de Ana Ramírez, futbolista colombiana de 26 años que se desempeña como mediocampista y llega al club de La Ribera procedente desde Banfield. Incluso, firmó su contrato hasta diciembre de 2026.

Así como se produjo el desembarco de Ramírez, el cuerpo técnico liderado por Florencia Quiñones también adquirió a otras cinco jugadoras, que llegan al plantel para jerarquizar todas las líneas, luego de que en 2025 no pudieran pelear los campeonatos: Valentina Ahumada, Bianca Recanati, Luzmila Ramírez, Valentina Tesio y Verónica Acuña, son quienes se suman a la colombiana que estaba en el Taladro.

A raíz de las seis incorporaciones que se concretaron en el plantel femenino de Boca, los hinchas se expresaron en las redes sociales. Hubo muchos comentarios positivos, donde varios de los hinchas se mostraron muy contentos por la renovación del plantel, como así otros que estuvieron en desacuerdo con la disciplina, ya que consideran que solamente el plantel masculino debe competir en los campeonatos.

Los comentarios de los hinchas de Boca

DATOS CLAVES