Marcelo Saracchi se fue de Boca hace 5 meses y ahora puede ser la llave para destrabar el primer refuerzo del mercado

A pesar de todos los nombres que se han manejado en este mercado, la realidad indica que Boca aún no ha cerrado oficialmente ningún refuerzo en lo que va del 2026, más allá de los jugadores que regresaron de sus respectivos préstamos. Obviamente, mucho de ello ha de atribuirse a la directiva del club, pero también cabe destacar que hay ciertas trabas que están complicando negociaciones.

Una de ellas es el cupo extranjero, uno de los motivos centrales por los que se está retrasando el fichaje de Marino Hinestroza. En el fútbol argentino, cada club puede tener un máximo de seis jugadores extranjeros registrados en su plantel, Boca actualmente tiene esos seis cupos completos con Edinson Cavani, Ander Herrera, Carlos Palacios, Williams Alarcón, el regreso de Bruno Valdez y el cupo de Marcelo Saracchi, a pesar de haberse ido a préstamo.

Marino Hinestroza todavía no puede cerrar su llegada a Boca. (Gemini/IA(

Ahora bien, según pudo saber Bolavip, la situación de Marcelo Saracchi en Escocia y cómo fue escrito su contrato podrían ser claves para solucionar este tema en las próximas horas. Y es que si Boca dejó establecido en el contrato de cesión de Saracchi que se comprometían con volver a ceder al jugador -ya sea al Celtic o a otro club- cuando retornaba del préstamo, dejaría de ocupar cupo extranjero.

Las otras dos soluciones de Boca con el cupo extranjero

Mientras se estudia la situación de Saracchi y los detalles de su contrato, otra opción que solucionaría los problemas de Boca en este apartado sería la que Williams Alarcón termine sus trámites de ciudadanía en Argentina, algo que puede resolverse en los próximos días.

Williams Alarcón podría liberar cupo extranjero.

Mientras que, una tercera solución sería la salida definitiva de Bruno Valdez a Cerro Porteño, club en el cual estaba a préstamo hasta fin del 2025 y del cual retornó hace algunos días. Esa es otra situación que debería terminar de resolverse en algunas horas.

