Boca Juniors

Fue un deseo de Riquelme y lo quiso Gallardo: el mejor volante que la Big Data recomendó como refuerzo de Boca

Se realizó un estudio con características específicas para determinar posibles refuerzos para el Xeneize.

Por Marco D'arcangelo

Juan Román Riquelme y la recomendación de la Big Data.

En un mercado de pases sin grandes movimientos, Boca salió en búsqueda de un futbolista que pueda hacer las veces tanto de mediocampista por la banda derecha, como también de extremo por el mismo sector, ya que es una posición que escasea en el plantel de Claudio Úbeda.

Con Marino Hinestroza como la primera opción allí, pero con las negociaciones cada vez más dilatadas, el elenco de la Ribera puede buscar otras opciones de cara a la temporada 2026, y en este sentido, un estudio de la Big Data reveló cuál es el mejor volante que pueden incorporar.

En este sentido, el medio Futbol Scan realizó un estudio con la Big Data para darle 17 opciones distintas al Xeneize para incorporar un mediocampista, y en el primer lugar finalizó Juan Brunetta, un viejo anhelo de Juan Román Riquelme, y también de Marcelo Gallardo para River.

Para este análisis, se tuvo en cuenta la influencia ofensiva de cada jugador, la dinámica y recuperación, la distribución de pases progresivos y precisión en pases largos, el potencial con la edad como factor clave de reventa, y que el presupuesto no supere los 9 millones de dólares.

Juan Brunetta, actualmente jugador de Tigres UANL.

Dentro de las 17 opciones, el mejor posicionado fue Brunetta, quien se desempeña en Tigres de México desde principios de 2024, ya que tiene 28 años, cuenta con un valor de mercado de 6 millones de dólares y viene de buenos años en el fútbol mexicano. 

Más allá de este análisis y la recomendación al equipo de la Ribera, en este mercado no hubo sondeos por el ex Godoy Cruz y Arsenal de Sarandí. Tiempo atrás sonó en el club debido a que es del gusto de Juan Román Riquelme, pero el interés no se transformó en un ofrecimiento formal. 

Cavani entrena diferenciado en el inicio de la pretemporada de Boca: qué lesión tiene

Los números de Juan Brunetta en Tigres

En las dos temporadas como futbolista de Tigres, el volante argentino de 28 años lleva disputados un total de 102 partidos, en los que convirtió 32 goles y aportó 19 asistencias. Además, recibió 10 tarjetas amarillas y fue expulsado una vez en 7544 minutos en cancha.

Datos claves 

  • Juan Brunetta lidera el estudio de Big Data para ser refuerzo de Boca Juniors.
  • El análisis de Futbol Scan evaluó a 17 jugadores para el equipo de Claudio Úbeda.
  • El valor de mercado de Brunetta es de 6 millones de dólares en Tigres.
Marco D'arcangelo

german garcía grova

