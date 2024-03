Cavani no salió al segundo tiempo ante San Lorenzo y los hinchas de Boca le apuntaron a Diego Martínez: "Se almironizó"

Una decisión que sorprendió a los hinchas de Boca generó incertidumbre. Diego Martínez sacó a Edinson Cavani y no lo dejó jugar el segundo tiempo del partido ante San Lorenzo por la Copa de la Liga Profesional. El uruguayo había marcado el gol del empate 1-1 antes del final de la primera mitad.

Cavani le había dado la igualdad al Xeneize con una buena definición cruzada tras una buena jugada asociada entre Equi Fernández, Kevin Zenón y Cristian Medina. Para el segundo tiempo, los hinchas esperaban por otra jugada que tuviera como protagonista al Matador, pero se quedaron con las ganas.

Antes de arrancar el segundo tiempo, Miguel Merentiel entró en lugar de Edinson Cavani para sorpresa de muchas en el estadio Alberto J. Armando, pero sobre todo, de los que vieron el partido por televisión.

Las reacciones en las redes sociales por la salida de Cavani: “Diego Martínez se almironizó”

En X (Twitter), hubo muchos hinchas que no daban crédito y no podían creer que Cavani no salga a jugar el segundo tiempo. Una decisión llamativa de Diego Martínez, que muchos lo asociaron a algo táctico, mientras que otros pensaron que se trataba de una lesión.

Hubo muchos comentarios apuntando contra Martínez por optar por la salida de Cavani, pensando en que pueda ser resguardado para el partido entre semana en el debut de la Copa Sudamericana ante Nacional de Potosí en Bolivia. Muchos llegaron a cuestionarlo y hasta lo compararon con su antecesor, Jorge Almirón. “Se almironizó“, dijo un usuario.

La comparación con Almirón, actual técnico de Colo Colo, tiene que ver con las decisiones que tomaba cuando dirigía a Boca. Algunos otros fueron más leves en los comentarios, pero sí llamó la atención lo que decidió Martínez.

¿Por qué Diego Martínez sacó a Edinson Cavani antes del inicio del segundo tiempo?

Durante la transmisión del partido, el periodista Diego Monroig informó que fue el propio Edinson Cavani quien le pidió el cambio a Diego Martínez. Según dijo textual el comunicador, el jugador “se conoce el cuerpo, sufrió una contractura y, por una cuestión de precaución, le pidió salir a Martínez“.