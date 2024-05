De cara al segundo semestre, con el desarrollo de la Liga Profesional y la fase de eliminación directa de la Copa Sudamericana, Boca Juniors ya está pensando en el mercado de pases. Desde el 1 de junio, los equipos argentinos podrán hacer incoporaciones.

La idea del cuerpo técnico y la dirigencia del Xeneize es que el plantel se refuerce en varias posiciones del campo y una de las apuntadas es la del enganche. Entre las opciones de fichajes aparece Claudio Aquino, de gran presente en Vélez Sarsfield, subcampeón de la Copa de la Liga.

El mediocampista ofensivo de 32 años, que llegó hace casi un año al Fortín, tiene contrato hasta diciembre de 2024 y aún no renovó. En charla con ESPN, el jugador se refirió a los rumores que lo sitúan con la camiseta azul y oro en la segunda parte de este año.

“No escuché lo del rumor de Riquelme, pero sí me contaron mis compañeros y amigos. No tuve ningún contacto todavía, es un orgullo muy grande que él piense en mí. Igualmente la prioridad la tiene Vélez, eso lo quiero dejar en claro“, explicó Aquino.

Y se explayó sobre por qué aún no estampó la firma para extender su estadía en el club de Liniers: “Vélez siempre estuvo predispuesto a una renovación, a mí se me vence en diciembre. Por motivos personales les pedí que me den un tiempo y el club accedió“.

Desde que se puso la camiseta de Vélez, Aquino afrontó 31 encuentros en el club entre la Copa de la Liga y la Copa Argentina. En ese puñado de partidos aportó 7 gritos y quedó a un paso de sumar su primera estrella en el Fortín.

Encuesta ¿Sería Aquino un buen refuerzo para Boca? ¿Sería Aquino un buen refuerzo para Boca? YA VOTARON 0 PERSONAS

La carrera de Claudio Aquino

El futbolista de 32 años debutó como profesional en Ferro y pasó también por Defensa y Justicia antes de hacer su presentación en la máxima categoría, de la mano de Godoy Cruz. En 2015 llegó a Independiente, su primer equipo grande, y luego saltó a Fluminense, en dónde solo jugó dos partidos.

En su regreso a Argentina vistió los colores de Belgrano y Unión, por cortos períodos de tiempo, antes de convertirse en una estrella del fútbol paraguayo. La rompió en Guaraní y se ganó el llamado a Cerro Porteño, en dónde también tuvo un enorme paso entre 2020 y 2023, justo antes de su arribo a Vélez.