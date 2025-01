Son semanas de muchos cambios en River, tanto en lo que respecta al plantel de Primera División como también en el de Reserva, categoría que viene de tener un gran cierre de 2024 al obtener la Copa Proyección y el Trofeo de Campeones. Por estos últimos días hubo algunas bajas de peso en el equipo que dirige Marcelo Escudero y una de ellas fue la de Talo Colletta, mediocampista central que supo ser convocado por Martín Demichelis para jugar unos amistosos en Chile en el año 2023.

Justamente el 2023 fue el mejor año de Colletta en la Reserva de River y eso hizo que Demichelis ponga los ojos en él y lo cite para una serie de amistosos, en los que finalmente no sumó minutos, pero estuvo en la consideración del DT. Finalmente, el mediocampista central de 21 años logró rescindir su contrato -al no ser contemplado por Gallardo ni Escudero- y así fue que pocos días después ya fue anunciado como refuerzo de Arsenal de Sarandí.

Se viene un nuevo desafío para Talo Colletta y lo hará en uno de los clubes más importantes de la Primera Nacional. Si bien es cierto que Arsenal tuvo problemas para mantener la categoría el último año, por su reciente historia en Primera, siempre será un candidato al ascenso.

¿Cómo definió Colletta su juego?

Hace un tiempo, el volante central fue consultado respecto a cómo es se juego y dijo: “Trato de jugar simple y rápido a los espacios, donde percibo que hay más potencial para avanzar y me gusta ganar la máxima cantidad de duelos a la hora de cortar y hacer que las transiciones sean rápidas. Tengo mucho despliegue físico, me gusta sentir que lo di todo y no me guardé nada en el partido”.

Los futbolistas que dejaron la Reserva de River

Tras salir campeón en dos oportunidades en 2024, la Reserva de River tuvo algunas bajas de peso de cara al 2025. Tiago Serrago y Tobías Leiva se marcharon a préstamo a Aldosivi, Tomás Nasif está en la mira del Tiburón y de Gimnasia. Por otro lado, Agustín Wierna -quien supo tener contrato y una cláusula de salida de 25 millones de dólares- se marchó del club tras no renovar su contrato. Además, están los casos de los chicos que se fueron del club sin haber firmado contrato: Aldo Rimbelitti, Dylan Fernández, Alan Brítez y Mariano Ramos.

