Con Bareiro y 7 cambios: la formación de Boca para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina

Ubeda mete mano en el equipo con el objetivo de volver al triunfo luego de los silbidos en La Bombonera.

Por Joaquín Alis

Luego de la reprobación masiva de La Bombonera, Boca encara un partido incómodo por la Copa Argentina, donde tiene poco por ganar y mucho por perder. Claudio Ubeda apuesta por la rotación, donde muchos de los habituales suplentes tendrán la chance de sumar minutos.

Brey tendrá la oportunidad de ser titular por primera vez en el año, mientras que en la defensa solo sobrevive Weigandt. Figal, Pellegrino y Braida se meten en el 11 en lugar de Di Lollo, Costa y Blanco. De esta manera, el club de la Ribera se presentará con una línea de fondo inédita en Salta.

Para la sorpresa de muchos, la mitad de cancha casi que se mantiene, porque Alarcón, Delgado y Belmonte siguen en el equipo. El único que sale es el Ruso Ascacibar, que será reemplazado por Lucas Janson para conformar el tridente ofensivo con Adam Bareiro (reemplaza a Cavani, que no fue ni convocado) y Ángel Romero.

La formación de Boca para el debut

De no haber sorpresas de último momento, Boca saldrá a la cancha con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson.

Cómo llega Gimnasia de Chivilcoy

Gimnasia de Chivilcoy no llega al encuentro ante Boca como le gustaría, ya que el Torneo Federal A todvía no comenzó. El último partido oficial del equipo fue en noviembre de 2026, lo que significa que afrontará este compromiso con nulo ritmo futbolístico.

DATOS CLAVE

  • Leandro Brey debutará como arquero titular de Boca en el partido en Salta.
  • El tridente ofensivo titular estará integrado por Romero, Bareiro y Lucas Janson.
  • Gimnasia de Chivilcoy llega sin ritmo tras jugar su último partido en noviembre de 2026.
