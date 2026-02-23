La particular oferta de renovación de Roma a Paulo Dybala que ilusiona a Boca

Aunque pasó el mercado de pases de verano, la vuelta a la Copa Libertadores obliga a Boca Juniors a pensar en el próximo período de transferencias. De cara a unos hipotéticos octavos de final, la dirigencia intententa adelantar negociaciones por Paulo Dybala.

Tras el regreso de Leandro Paredes al club, Juan Román Riquelme anhela sumar a otro campeón del mundo, que tiene el sueño de vestir la azul y oro. Su situación en la Serie A lo acerca a esta oportunidad, pero todo dependerá de la decisión del futbolista.

Es que su contrato con Roma finaliza el 30 de junio de 2026, durante la Copa del Mundo, y aunque el combinado italiano le ofreció la renovación, los términos de la misma lo acercarían más a la salida del equipo que a la continuidad, teniendo en cuenta su cantidad de lesiones y poca regularidad.

Según la información de Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado europeo que trabaja junto a Fabrizio Romano, Roma puso sobre la mesa un nuevo contrato con una importante reducción de salario con respecto la astronómica cifra que percibe hasta ahora.

De esta manera, aunque aún no se tomaron deciciones, la continuidad de Dybala en la Loba parece alejarse y allí suena con más fuerza la posibilidad de que se sume a Boca a partir del segundo semestre para reencontrarse con Paredes. En la misma línea, Moretto admitió contactos entre las partes.

Dybala, en contacto con Boca

“La sensación es que el argentino está viviendo sus últimos meses en Roma antes de volver a su país”, resumió el periodista sobre la actualidad de la Joya. Además, Moretto reveló que Dybala tiene conversaciones constantes con dirigentes de Boca desde los últimos meses.

Publicidad

Publicidad

ver también Mariano Closs apuntó contra Cavani y su presente en Boca: “Elige cuando ir al banco”

Datos clave