Convocados de Boca vs. Olimpia: cuatro bajas de peso y dos ausentes que se fueron del club

El miércoles pasado, Boca Juniors puso primera marcha en una pretemporada importante pensando en llegar de la mejor manera a las competencias oficiales de este 2026. En ese contexto, bajo la órbita de la “Copa Miguel Ángel Russo”, el combinado Xeneize no expuso su mejor versión y terminó empatando 0-0 ante Millonarios.

Pero, rápidamente, los comandados estratégicamente por Claudio Úbeda tendrán una nueva oportunidad para seguir preparándose y para crecer con la mirada puesta en lo que será el inicio de la Copa de la Liga Profesional, el fin de semana siguiente. Sucede que, este domingo, se encontrará frente a frente con Olimpia en San Nicolás.

Así las cosas, el cuerpo técnico encabezado por el Sifón tendrá algunas bajas sensibles para armar el once titular. Tal como sucedió contra el mencionado conjunto colombiano, Úbeda no podrá contar con cuatro nombres propios importantes del plantel profesional como Edinson Cavani, Milton Giménez, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia.

Paralelamente, tampoco estarán a disposición Mateo Mendía y Santiago Dalmasso, dos juveniles surgidos de las propias divisiones inferiores de la institución de La Ribera, los cuales continuarán sus respectivas carreras en otro equipo de la Liga Profesional como Platense. Ambos se marchan cedidos a préstamo.

El chileno podría perderse la primera fecha del Torneo Apertura. (Foto: Getty)

En contrapartida, entre los 24 convocados seleccionados, Úbeda sí podrá contar con Leandro Paredes y Ander Herrera, dos mediocampistas sumamente importantes para Boca dentro y fuera de la cancha. Inclusive, todo indica que, salvo algún imprevisto de último momento, ambos estarán desde el arranque contra Olimpia.

De todas maneras, el plan de Úbeda y compañía es que el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 sume una cantidad de minutos similar a la que tuvo frente al equipo colombiano. Por el contrario, el experimentado volante español vería acción solamente 45 minutos para no generar ningún riesgo físico.

En cuanto a la formación titular, todo indica que los once que saldrán al campo de juego del Estadio Único de San Nicolás no serán los mismos que estuvieron desde el pitazo inicial frente a Millonarios. En la práctica de este sábado, el entrenador apostó por un mix para darles rodaje a aquellos que son habitualmente suplentes.

La lista de convocados de Boca

Los concentrados para chocar con Olimpia. (Foto: Prensa Boca)

Los posibles once de Boca ante Olimpia

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

DATOS CLAVE

Boca Juniors enfrentará a Olimpia este domingo en San Nicolás dirigido por Claudio Úbeda.

Leandro Paredes y Ander Herrera serán titulares en el equipo para este amistoso.

