Cuenta regresiva: las gestiones de Boca a 4 días del cierre del mercado de pases

En primer lugar hay que aclarar que el mercado de pases formal termina este martes 20 de enero, luego los clubes del fútbol argentino solo podrán incorporar si venden o ceden un futbolista al exterior pasada la fecha mencionada y se otorga un cupo por cada salida. En ese sentido, Boca está afrontando distintas negociaciones a contrarreloj a raíz de esta problemática en cuestión.

Como bien informó BOLAVIP, en las últimas horas se llegó a un acuerdo total para que Marino Hinestroza se transforme en el primer refuerzo del Xeneize en este 2026. Después de limar las asperezas que dilataron varias semanas las tratativas, se confirmó que el colombiano viajará a Argentina en los próximos días para realizar la revisión médica y estampar la firma para ser presentado.

Marino Hinestroza, futbolista colombiano de Atlético Nacional, a detalles de ser jugador de Boca.

Obviando al procedente de Atlético Nacional, Boca también apunta a Maher Carrizo, Alexis Cuello y Gastón Hernández. Pese a que el interés por los 3 mencionados es real, hay diferentes ítems que complejizan la situación de cada uno de ellos. Por un lado, será difícil negociar con Vélez y por otra parte San Lorenzo no cede en su postura para venderle jugadores al Xeneize.

En el caso de Carrizo, hay una realidad: quiere jugar en Europa. Sin ir más lejos, ese fue el principal motivo por el que rechazó el traspaso a River, incluso después de que haya un acuerdo entre las instituciones por un elevado monto. Pero al mismo tiempo se viralizó una imagen de Maher con la camiseta de Boca, lo que podría cambiar el desenlace en comparación con el Millonario.

El extremo de 19 años tiene en su contrato actual una cláusula de rescisión de 16 millones de dólares, pero en caso de que el Fortín acepte entablar conversaciones sería por un monto menor. De hecho, River ofertó 6 millones de dólares limpios por el 50%, que serían alrededor de 9 millones en bruto, pero la decisión del jugador derivó en la caída del posible traspaso de Liniers a Núñez.

Maher Carrizo, futbolista de Vélez.

En otra dirección pero no menos importante, la crisis institucional y económica de de San Lorenzo dilató mucho las negociaciones por Cuello y Hernández. En primer lugar, la interrupción del mandato de Marcelo Moretti y el ingreso de una nueva presidencia transitoria encabezada por Sergio Constantino, y luego las inhibiciones y el embargo de 5 millones de dólares con un fondo suizo.

Además, pesa el costo político de venderle futbolistas a Boca, a solo 4 meses de las elecciones anticipadas. Por el delantero, el Xeneize había ofertado 2 millones de dólares por el 60% pero el Ciclón solicitó 3 millones limpios. Por otro lado, San Lorenzo pretende cosechar 5 millones de dólares por el Tonga, pasa poder dejar atrás buena parte de las deudas que todavía mantiene el club.

Alexis Cuello y Gastón Hernández, futbolistas de San Lorenzo.

