Cristian Traverso se opuso a la llegada de Ángel Romero y apuntó contra Riquelme: “Cumpliendo sueños”

En las últimas horas, Boca llegó a un acuerdo de palabra para que Ángel Romero se transforme en el primer refuerzo en este 2026. Después del fallido traspaso de Marino Hinestroza, el delantero paraguayo está próximo a viajar a Argentina para realizar la revisión médica y estampar la firma de su nuevo contrato. Sin embargo, Cristian Traverso dejó en claro cuál es su postura ante el inminente arribo.

Es una realidad que el atacante de 33 años ya estuvo muy cerca de jugar en el Xeneize hace apenas unos años, pero en ese entonces prefirió continuar su carrera en México y no en Brandsen 805. Ese mismo escenario fue el que volvió a poner en el centro de la escena el ex futbolista de la gloriosa época que marcó un antes y un después bajo la conducción táctica de Carlos Bianchi.

Lo cierto es que decidió subir un posteo a su cuenta personal de Instagram, donde marcó la cancha. “Si estás libre y nadie se pelea por vos, no te preocupes. Acá estamos nosotros… cumpliendo sueños!!!“, escribió Traverso en una historia que publicó en su red social en un evidente mensaje encriptado hacia Juan Román Riquelme, que fue quien encabezó la negociación con Romero.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex jugador amplió su discurso al respecto. En la misma historia de Instagram, incluyó una encuesta que demostró aún más su posición. “¿Llega?”, era la consigna. A su vez, las opciones eran: “Salto de calidad” o “NOOO!! Eligió Cruz Azul cuando pudo venir libre!!“. Así, volvió a dejar en evidencia cuál es su postura ante esta cuestión.

La historia que publicó Cristian Traverso en Instagram.

Los detalles del acuerdo entre Boca y Ángel Romero

El paraguayo de 33 años, también hermano de Óscar que ya jugó en Boca, se encuentra con el pase en su poder luego de lo que fue su último paso por Corinthians, y según pudo saber BOLAVIP, además de que Riquelme le ofreció un contrato de un año más otro a consideración de ambas partes, restan algunos detalles para que la operación llegue a buen puerto.

A lo largo de las próximas horas, y con el aval del futbolista que sueña con llegar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con el combinado guaraní a cargo de Gustavo Alfaro, se finiquitarán los últimos términos legales para poder vestirse de azul y oro, ya que hay un acuerdo por la propuesta salarial y por la extensión vincular.

Ángel Romero, durante su estadía en Corinthians.

