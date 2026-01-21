Es tendencia:
Acuerdo de palabra para que Ángel Romero sea nuevo jugador de Boca

Juan Román Riquelme apretó el acelerador y está a un paso de quedarse con el delantero paraguayo que sueña con el Mundial.

Por Julián Mazzara

Ángel Romero está muy cerca de Boca.
Juan Román Riquelme apretó el acelerador y se movió muy rápido para que Boca empiece a sonreír, a menos de una semana para que culmine el mercado de pases. Y luego de que les ofrecieran la posibilidad de sumar a Ángel Romero, iniciaron las negociaciones para adquirirlo.

El paraguayo, de 33 años, se encuentra con el pase en su poder luego de lo que fue su paso por Corinthians, y según pudo saber BOLAVIP, además de que Riquelme le ofreció un contrato de un año más otro a consideración de ambas partes, restan algunos detalles para que la operación llegue a buen puerto.

Noticia en desarrollo…

