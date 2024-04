Oficial: confirmaron cuándo salen las entradas para Boca vs Estudiantes por la Copa de la Liga 2024

Boca y Estudiantes protagonizarán uno de los dos partidos de semifinales de la Copa de la Liga Profesional 2024, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba según lo confirmaron las autoridades de la competición.

Si bien el Xeneize tuvo programado un partido de CONMEBOL Sudamericana entre semana, los hinchas están expectantes por el lanzamiento de las entradas para el duelo del próximo martes, el cual otorga un lugar en la final de la Copa LPF.

Comunicado de Liga Profesional sobre las entradas de Boca vs Estudiantes

Después de dar a conocer cómo será el procedimiento para adquirir boletos para el cruce entre Vélez y Argentinos Juniors, la Liga Profesional emitió un comunicado para oficializar los detalles de la venta de entradas del partido entre Boca y Estudiantes.

La preventa de las entradas comenzará hoy, jueves 25 de abril, a las 15:00 horas y será exclusiva para los clientes de Naranja X. Luego, a partir de este viernes 26 a las 15:00 horas, los socios podrán acceder a la venta de boletos para el duelo en Córdoba. Por último, el sábado 27 a las 15:00 horas se abrirá la venta general para no socios.

Boca ganó el Superclásico y se metió en semis. (Imagen: RRSS Boca)

Link para comprar las entradas para Boca vs Estudiantes

Tal como ocurrió en el Superclásico, las entradas del Boca vs Estudiantes se venderán por el sitio web de Deportick a partir de este jueves 25 hasta el sábado 27 de abril.

Precios de las entradas para Boca vs Estudiantes

La Liga Profesional dio a conocer el valor de las entradas para las semifinales de la Copa de la Liga entre Boca y Estudiantes, el cual contará con cargo de servicio:

Hinchada de Estudiantes

Popular Socio: $10.500

Popular No socio: $15.750

Platea Socio: $18.900

Platea No Socio: $23.100

Hinchada de Boca

Popular Socio: $10.500

Popular No socio: $15.750

Platea Gasparini Socio: $18.900

Platea Gasparini No Socio: $23.100

Platea Ardiles Socio: $31.500

Platea Ardiles No Socio: $42.000