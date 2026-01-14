Es tendencia:
Desde Atlético Nacional encienden una nueva alerta en Boca por Hinestroza: “Podrá hacer algo que le juegue una mala pasada”

Un integrante del cuerpo técnico del club de Medellín advirtió que la juventud podría jugarle una mala pasada al extremo, aunque reconoció que está muy comprometido con su llegada al Xeneize.

Por Juan Ignacio Portiglia

El colombiano todavía no pudo incorporarse a Boca.
Marino Hinestroza todavía no pudo incorporarse a Boca más allá que el club ya acordó con Atlético Nacional de Medellín la compra del 80 por ciento de su ficha en 5 millones de dólares, sumado a una plusvalía del 20 por ciento en caso de una venta futura superior a ese monto.

Las demoras en el arribo del extremo, que según reportaron desde Colombia se mantiene entrenándose de manera individual en el club con el que viene de coronarse campeón, se debieron a que hubo un error con la documentación necesaria para la transferencia que se debió corregir.

Mientras en El Xeneize esperan por el que sería su primer refuerzo para 2026, un integrante del cuerpo técnico de Atlético Nacional se refirió a las virtudes futbolísticas de Hinestroza, pero también encendió una nueva alerta al reconocer que, producto de su juventud, podría encontrarse en situaciones que no lo favorezcan.

“De pronto, por su juventud, podrá hacer algo que le juegue una mala pasada”, le dijo a DSports Radio Diego Mazo, quien se desempeña como asistente técnico en el club de Medellín. Aunque aclaró: “Es un hombre llevadero, que escucha. No es de mantenerse envuelto en escándalos. Le gusta cuidarse y tiene un comportamiento diez puntos”.

Boca espera por Marino Hinestroza.

En referencia a las virtudes del futbolista de 23 años que esperan disfrutar pronto en Boca, el entrenador que lleva 23 años en el club y participó de la formación de numerosos talentos antes de pasar a trabajar con el plantel profesional no escatimó en elogios para Hinestroza. “Es un jugador espectacular, realmente”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Es rápido, fuerte, potente. Es demasiado veloz y en el último tercio es determinante para ayudar al equipo ganar. Su mayor virtud es el uno contra uno. Tuve la fortuna de tenerlo, es una persona espectacular para trabajar en el día a día. Siempre está interesado en que puede hacer para crecer”.

¿Cómo son los días de Hinestroza en Medellín?

Mientras espera que se resuelva su llegada a Boca, consciente de que ya no defenderá la camiseta de Atlético Nacional, Marino Hinestroza se mantiene entrenando en el club pero apartado del plantel. “No queremos generarle ningún riesgo. Está a punto porque está trabajando de manera individual“, explicó Mazo al respecto.

Data clave

  • Boca acordó la compra del 80% de Marino Hinestroza por 5 millones de dólares.
  • La llegada del extremo se demoró por un error en la documentación de la transferencia.
  • Hinestroza, de 23 años, se entrena individualmente en Atlético Nacional esperando su viaje.
