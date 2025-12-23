Confirman el refuerzo que estará en Boca desde el primer día de la pretemporada 2026

Solo faltan diez días para que Boca inicie su pretemporada en Ezeiza y todavía no hubo confirmación de la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador ni se cerró la llegada de ningún refuerzo para iniciar los entrenamientos con el plantel el próximo viernes 2 de enero.

En Colombia, sin embargo, confirmaron que El Xeneize sí tendrá un nuevo jugador desde el inicio de la pretemporada 2026, pues aseguraron que está acordado para ese entonces el arribo de Marino Hinestroza, futbolista que dejará Atlético Nacional de Medellín por alrededor de 6 millones de dólares.

“De aquí al viernes deberían estar cerrando el fichaje y lo esperan para el 2 de enero. Está todo acordado con Marino Hinestroza, ya aceptó las condiciones salariales, de contrato. Lo único que falta es el bono a la firma o si van a ser cinco millones de dólares más uno en bonos (por objetivos)”, adelantó el periodista Daniel Pérez en Sin Boleta.

Además, se reveló que aunque en Atlético Nacional de Medellín esperaban obtener una suma de dinero más alta por la venta del jugador, Boca cerraría el acuerdo por menos de los 6 millones de dólares que habían trascendido. “Me dicen que ronda los 5.5 millones. No sé, pero no pasan los seis y Nacional va a aceptar las condiciones porque es muy buena plata”, dijo.

En Boca esperan a Marino Hinestroza para el inicio de la pretemporada el 2 de enero. (Getty).

La información que llega desde Colombia lleva cierta tranquilidad a los hinchas del Xeneize, que en los últimos días se habían anoticiado de una avanzada del Santos de Brasil para arrebatarle a Juan Román Riquelme un refuerzo que ya parecía cerrado y se dilató.

Publicidad

Publicidad

Gastón Hernández, otro encaminado

ver también ¿Cuándo vuelve a entrenar Boca? Fecha de inicio y detalles de la pretemporada del Xeneize

En las próximas horas podría haber novedades importantes por Gastón Hernández, zaguero central de San Lorenzo que también podría reforzar a Boca para el inicio de la pretemporada el próximo viernes 2 de enero en Ezeiza.

La problemática que tiene El Xeneize sería un embargo del fondo suizo de 700 mil dólares por Martegani. Según Marcelo Moretti, presidente del Ciclón, “para venderle a Boca tenes que sobrepasar el monto del embargo que son casi 5 millones de dólares, no te conviene”.

En síntesis

Marino Hinestroza arribará a Boca por una cifra cercana a los 6 millones de dólares .

arribará a por una cifra cercana a los . El plantel inicia la pretemporada el 2 de enero en Ezeiza sin DT confirmado.

el en sin DT confirmado. Gastón Hernández, defensor de San Lorenzo, es otro refuerzo encaminado para el inicio.

Publicidad