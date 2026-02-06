El video del escándalo que amenaza con frustrar el fichaje de Frank Fabra con Independiente de Medellín

Tras desvincularse de Boca después de nueve años en el club, Frank Fabra solicitó a finales de enero permiso para entrenarse en Independiente de Medellín, equipo que no dudó en abrirle las puertas y donde pronto pudo concretar una reunión con su presidente, Juan Camilo Restrepo Gómez, para acordar una vinculación oficial.

El primero de febrero, todo estaba listo para que el lateral de 34 años se vinculara al DIM, de hecho desde las redes sociales del club habían iniciado una campaña para, todavía sin decir su nombre, generar expectativa entre los hinchas por la nueva incorporación. Pero sucedió todo lo contrario.

Es que casi a la par con la publicación de Independiente Medellín comenzó a circular un video de tan solo 33 segundos en que se ve a Frank Fabra corear rodeado de amigos “El pregón verde”, una tradicional canción de Atlético Nacional, el clásico rival.

Un gran número de hinchas se mostraron furiosos en las redes sociales y pidieron que se descartara la incorporación del ex Boca al DIM, donde había tenido su último paso por el fútbol colombiano en 2015. De momento, el club sigue sin hacer el anuncio de la contratación de Fabra, que ahora parecería estar en riesgo.

¿De cuándo es el video de la polémica?

Aunque no se conoce la fecha cierta del video que generó la indignación de los hinchas de Independiente de Medellín, el periodista Carlos Antonio Vélez sostuvo en el programa Palabras Mayores que había sido grabado en diciembre del año pasado, cuando Atlético Nacional venía de coronarse en Copa Nacional, venciendo precisamente a su clásico rival.

En las imágenes también se puede ver a Cristian Chico Arango, recientemente presentado como refuerzo del Verdolaga tras tres temporadas en la MLS, donde defendió las camisetas de Real Salt Lake y San José Earthquakes. Por ese entonces, Fabra recién había regresado a Colombia desde Argentina y todavía no se había presentado en Independiente Medellín solicitando permiso para entrenar. La justificación, sin embargo, no ha servido para calmar el malestar entre los hinchas del DIM.

