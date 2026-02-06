Frank Fabra protagonizó un escándalo en Colombia y podría arruinar la llegada a su nuevo equipo

Uno de los tantos futbolistas que llegaron al final de su contrato en Boca y se convirtieron en agentes libres, es Frank Fabra. El lateral izquierdo ya había cumplido un ciclo en la institución, no era tenido en cuenta por el entrenador y la relación con los hinchas estaba totalmente rota. Ahora, cuando todo parecía que su carrera continuaba en Colombia, ocurrió un episodio inesperado…

Después de su salida del Xeneize, el experimentado defensor empezó a negociar su arribo a Independiente Medellín. De hecho, le prestaron las instalaciones para que comience a entrenarse y no pierda ritmo de trabajo, principalmente desde lo físico. Sin embargo, una aparición pública podría hacer caer la operación que, al menos hasta las últimas horas iba viento en popa y ahora es un misterio.

Lo cierto es que Fabra fue grabado cantando el himno de Atlético Nacional, clásico del DIM. Esta insólita secuencia que se viralizó a través de las redes sociales es contundente: un video de Frank entonando El Pregón Verde. Esta canción dedicada al gigante de Medellín generó el enojo de los fanáticos, que empezaron a pedir que no se haga el fichaje que parecía inminente.

Las imágenes son evidentes y no mienten. La reacción fue inmediata: los hinchas se niegan a la llegada de Fabra en este mercado de pases y pretenden que se desestime su contratación, a pesar de ser agente libre. Al mismo tiempo, algunas fuentes locales indican que el video es de diciembre cuando todavía no había gestiones en curso, pero la postura de los simpatizantes es la misma.

Los clubes que quisieron a Fabra tras su salida de Boca

De más está decir que Fabra reúne muchas condiciones para ser bien considerado futbolísticamente. Su estadía en Boca había llegado a su final por episodios particulares y no por sus características de juego. Por ese motivo, cuando bien se supo que no iba a continuar en el Xeneize al término de 2025, varios equipos se interesaron en contratar sus servicios a partir de este verano de 2026.

En definitiva, San Lorenzo y Talleres intentaron acercarle una propuesta pero las pretensiones salariales son muy elevadas para las economías de dichos elencos. Ya en su tierra natal, América de Cali, Deportivo Cali y Atlético Nacional consultaron su situación, pero no pasó a negociaciones formales. El que sí avanzó mucho fue Independiente Medellín, pero ahora resta saber el desenlace.

Frank Fabra, durante su estadía en Boca.

Las reacciones de los hinchas del DIM contra Fabra

