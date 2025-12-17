Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Boca avanza por Hinestroza y ya sabe cuánto deberá pagar por él

El Xeneize busca cerrar a su primer refuerzo antes del inicio de la pretemporada y va por una de las figuras de Atlético Nacional.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Marino Hinestroza
© GettyMarino Hinestroza

Hace tiempo que en Boca interesa Marino Hinestroza, un delantero colombiano de 23 años que juega como extremo y puede ofrecerle variantes al elenco de Claudio Úbeda. Una vez que terminó la participación del Xeneize en el Torneo Clausura, la dirigencia ya posó los ojos en el mercado de pases y el primer apuntado fue Hinestroza.

Atlético Nacional, dueño del pase del futbolista de 23 años, pretendía inicialmente unos 10 millones de dólares por Marino Hinestroza, pero en Boca consideraron un número muy elevado, por lo que comenzaron las negociaciones y todo indica que llegarán a buen puerto.

¿Cuándo pagaría Boca por Marino Hinestroza?

La dirigencia de Boca negocia con la de Atlético Nacional para que el pase se concrete. Todo indica que por una suma cercana a los 7 millones de dólares, el pase se va a terminar concretando. La dirigencia del Xeneize pretende que se paguen 5 millones de dólares en una cuota inicial y los dos millones restantes que sean por objetivos fácilmente cumplibles.

Resta conocer la respuesta final de Atlético Nacional de Medellín, pero en Boca hay optimismo y Claudio Úbeda tendrá a su primer refuerzo antes del inicio de la pretemporada. Cabe destacar que el Xeneize tiene varios certámenes de relevancia por delante y que necesita armar un plantel equilibrado y con buenas alternativas y pareciera ser que Hinestroza será una de ellas.

Marino Hinestroza en Atlético Nacional. (Foto: Getty).

Marino Hinestroza en Atlético Nacional. (Foto: Getty).

Los números de Hinestroza en 2025

Riquelme lo tasó en 15 millones: el jugador de Boca que busca emigrar para llegar con rodaje al Mundial 2026

ver también

Riquelme lo tasó en 15 millones: el jugador de Boca que busca emigrar para llegar con rodaje al Mundial 2026

El atacante colombiano de 23 años regresó a Atlético Nacional a comienzos de 2025 y fue una de las figuras del conjunto paisa. En total Hinestroza lleva jugados 55 partidos en el año en los que marcó 7 goles, brindó 11 asistencias, recibió 5 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • Boca negocia el pase de Marino Hinestroza por una cifra cercana a 7 millones de dólares.
  • El extremo colombiano de 23 años llegaría desde Atlético Nacional para el equipo de Claudio Úbeda.
  • Hinestroza registró 7 goles y 11 asistencias en 55 partidos disputados durante 2025.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Dybala podría ser un Riquelme de 2007 o un Tevez de 2003: con él, Boca puede soñar con la séptima Libertadores

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Boca hoy: la condición para Dybala y los jugadores de San Lorenzo que busca en pleno escándalo con Moretti
Boca Juniors

Boca hoy: la condición para Dybala y los jugadores de San Lorenzo que busca en pleno escándalo con Moretti

Boca ya negocia por Marino Hinestroza y Gastón Hernández
Boca Juniors

Boca ya negocia por Marino Hinestroza y Gastón Hernández

El equipo revelación de la Premier League amenaza con robarle a Riquelme un refuerzo para Boca
Boca Juniors

El equipo revelación de la Premier League amenaza con robarle a Riquelme un refuerzo para Boca

El importante puesto que Infantino le dio a Javier Zanetti en la FIFA
Fútbol Internacional

El importante puesto que Infantino le dio a Javier Zanetti en la FIFA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo