Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Weigandt habló sobre el presente de Boca y criticó a Dóvalo tras el empate con Gimnasia de Mendoza: “Se pueden equivocar”

El lateral habló con el canal oficial del club y se mostró molesto por la igualdad en La Bombonera.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Weigandt, lateral de Boca.
© GettyMarcelo Weigandt, lateral de Boca.

Luego del empate de Boca contra Gimnasia de Mendoza en La Bombonera, el lateral derecho Marcelo Weigandt rompió el silencio con el Canal de Boca, en donde se refirió a la actualidad del equipo, así como también apuntó contra el rendimiento del árbitro Pablo Dóvalo. 

“Nos fuimos muy calientes, creo que somos los primeros en hacer autocrítica. Tuvimos muchísimas chances, la pelota no quiere entrar, pero las buenas ya van a venir, como se vio, ellos esperaban atrás, se metieron atrás. Hay que seguir trabajando para mejorar y regalarles triunfos a la gente de Boca que se lo merece”, inició. 

“En el segundo gol arrancaron que era foul en el arco de nosotros y luego se encontraron con otra cosa que reclamaban, para mi no fue offside, Merentiel les obstruye la visión, pero son decisiones del árbitro que para mí estuvieron incorrectas”, siguió criticando el arbitraje de Dóvalo. 

Siguiendo por la misma línea, apuntó: “El árbitro dice que solo habla con el capitán, me parece que fue un poquito desacuerdo porque ellos pegaron muchísimo más y nosotros no hicimos casi nada, pero los árbitros toman esa decisión y se pueden equivocar”.

Para cerrar, destacó el ingreso del juvenil Aranda: “Ingresó muy bien. Todos los chicos que entran lo hacen de la mejor manera. están preparados y eso es bueno para nosotros porque a veces nos dan otros espacios y reciben entre líneas que es buenísimo, pero ellos se metieron atrás y esperaron mucho. Me voy caliente a mi casa como toda la gente”.

Los números de Marcelo Weigandt en su regreso a Boca

Desde su regreso al Xeneize en este mercado de pases, el lateral derecho lleva disputados un total de cinco partidos, en los que no marcó goles ni aportó asistencias. Además no fue amonestado en 296 minutos en cancha. 

Publicidad
Lucas Blondel tiene todo listo para dejar Boca y ser nuevo jugador de Huracán

ver también

Lucas Blondel tiene todo listo para dejar Boca y ser nuevo jugador de Huracán

Datos claves

  • Marcelo Weigandt criticó el arbitraje de Pablo Dóvalo tras el empate contra Gimnasia de Mendoza.
  • El lateral derecho acumula cinco partidos y 296 minutos jugados desde su regreso a Boca.
  • Weigandt cuestionó la anulación de un gol por presunto offside de Miguel Merentiel.
Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Si Cavani no tiene un gesto con el club, Boca debe tomar la decisión de rescindirle el contrato

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
El futuro de Nico Paz hacia el Real Madrid se desviaría
Fútbol europeo

El futuro de Nico Paz hacia el Real Madrid se desviaría

Pronósticos Barcelona vs Atlético Madrid: los Blaugranas buscan una remontada histórica
Pronósticos

Pronósticos Barcelona vs Atlético Madrid: los Blaugranas buscan una remontada histórica

Cristiano Ronaldo se fue de urgencia de Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente
Fútbol Árabe

Cristiano Ronaldo se fue de urgencia de Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente

¿Qué se dijeron? La charla entre Juanfer y Villa en los pasillos tras el empate
River Plate

¿Qué se dijeron? La charla entre Juanfer y Villa en los pasillos tras el empate

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo