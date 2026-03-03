Weigandt habló sobre el presente de Boca y criticó a Dóvalo tras el empate con Gimnasia de Mendoza: “Se pueden equivocar”

Luego del empate de Boca contra Gimnasia de Mendoza en La Bombonera, el lateral derecho Marcelo Weigandt rompió el silencio con el Canal de Boca, en donde se refirió a la actualidad del equipo, así como también apuntó contra el rendimiento del árbitro Pablo Dóvalo.

“Nos fuimos muy calientes, creo que somos los primeros en hacer autocrítica. Tuvimos muchísimas chances, la pelota no quiere entrar, pero las buenas ya van a venir, como se vio, ellos esperaban atrás, se metieron atrás. Hay que seguir trabajando para mejorar y regalarles triunfos a la gente de Boca que se lo merece”, inició.

“En el segundo gol arrancaron que era foul en el arco de nosotros y luego se encontraron con otra cosa que reclamaban, para mi no fue offside, Merentiel les obstruye la visión, pero son decisiones del árbitro que para mí estuvieron incorrectas”, siguió criticando el arbitraje de Dóvalo.

Siguiendo por la misma línea, apuntó: “El árbitro dice que solo habla con el capitán, me parece que fue un poquito desacuerdo porque ellos pegaron muchísimo más y nosotros no hicimos casi nada, pero los árbitros toman esa decisión y se pueden equivocar”.

Para cerrar, destacó el ingreso del juvenil Aranda: “Ingresó muy bien. Todos los chicos que entran lo hacen de la mejor manera. están preparados y eso es bueno para nosotros porque a veces nos dan otros espacios y reciben entre líneas que es buenísimo, pero ellos se metieron atrás y esperaron mucho. Me voy caliente a mi casa como toda la gente”.

Los números de Marcelo Weigandt en su regreso a Boca

Desde su regreso al Xeneize en este mercado de pases, el lateral derecho lleva disputados un total de cinco partidos, en los que no marcó goles ni aportó asistencias. Además no fue amonestado en 296 minutos en cancha.

