Además de Sebastián Villa, Boca evalúa reforzar dos posiciones de ataque tras liberar el cupo de Lucas Blondel

El mercado de pases en el fútbol argentino comenzó el primer día de este 2026, pero para Boca sigue. Sin concretar refuerzos durante toda la pretemporada, realizada en enero, Juan Román Riquelme avanzó por las tres altas que tiene el plantel xeneize en plena competencia. Así, arribaron Santiago Ascacibar, Ángel Romero y Adam Bareiro en las últimas semanas.

Pese a que la mitad de la fase de liga del Apertura ya transcurrió, Boca no se baja del mercado y buscará un cuarto refuerzo en las próximas horas. Es que, a falta de confirmación oficial, el Xeneize cederá a Lucas Blondel a Huracán a préstamo por un año y recibirá la posibilidad de incorporar un jugador más hasta el 10 de marzo. El apuntado para arribar como alta es, a priori, Sebastián Villa.

El colombiano, figura de Independiente Rivadavia, aparece como posible refuerzo de Boca luego de coquetear con River en este mismo mercado de pases y de marcharse libre de la Ribera en 2023, en pleno escándalo judicial. Ahora, la posibilidad de regresar a Brandsen 805 parece concreta, si Riquelme establece negociaciones con el conjunto mendocino.

Sin embargo, la novela de Villa no es la única opción que tienen en Boca para incorporar de acá al 10 de marzo. Según pudo saber BOLAVIP, el cupo para sumar un futbolista más se gastará sí o sí en un extremo o en un volante ofensivo. Hoy por hoy, el nombre que reúne consenso es el ex Beroe Stara Zagora de Bulgaria, pero no hubo avances concretos para ficharlo.

La alternativa de Kerwin Vargas, que se rumoreó en los últimos días, no corre de momento y no hay otros nombres en el radar. Si no prospera la situación de Villa, Boca buscará cerrar otra variante para sumar un refuerzo durante la próxima semana. Lo concreto es que Riquelme no se bajó del mercado, y busca un último bombazo antes que se cierre de manera definitiva.

Qué dijo Villa de los rumores de Boca

Entrevistado una vez finalizado el partido, el extremo y capitán de Independiente Rivadavia fue cauto a la hora de responder a la pregunta enfocada en un regreso a Boca, y declaró: “Yo ahora no hablo de eso. Estoy enfocado 100% en Independiente Rivadavia, de eso [negociaciones] se encarga mi repre. Voy a dar el todo por el todo por el club y veremos en mitad de año lo que pueda pasar“.

Publicidad

Publicidad

El mercado de altas de Boca hasta el momento

Santiago Ascacibar – U$D4.450.000 por el 100% del pase y la cesión de Brian Aguirre a Estudiantes sin cargo y con opción de compra.

– U$D4.450.000 por el 100% del pase y la cesión de Brian Aguirre a Estudiantes sin cargo y con opción de compra. Ángel Romero – Libre, último paso por Corinthians.

– Libre, último paso por Corinthians. Adam Bareiro – U$D3.000.000 por el 100% del pase – 50% de Fortaleza y 50% de River.

En síntesis