La creciente preocupación por los ataques bélicos en Medio Oriente se ha extendido al fútbol, con Cristiano Ronaldo partiendo de Arabia Saudita y claras dudas con respecto a la realización de la Finalissima, que estaba pactada a disputarse el próximo 27 de marzo en Qatar.

La federación qatarí ya suspendió la fecha de su liga del 8 y 9 de marzo, por lo que a tres semanas de la Finalissima, su realización en el Estadio de Lusail parece cada vez más improbable. Esto obligó a UEFA y CONMEBOL a tomar cartas en el asunto y altos dirigentes de ambas Federaciones se reunirán este jueves, con el objetivo de tomar una decisión sobre una nueva sede y fecha para el partido entre Argentina y España.

La preocupación por la situación de Medio Oriente obligará a cambiar la sede para la Finalissima. (Gemini IA)

Por lo pronto, ambos seleccionados pretenden que el partido se dispute en la fecha señalada, el 27 de marzo, aunque son cada vez más los indicios de que lo que cambiará será la locación del partido. Es de interés tanto de UEFA como de CONMEBOL de sacar el encuentro de tierras que están en alerta por los conflictos bélicos de los últimos días.

Estados Unidos o Europa, las opciones que pican en punta

El medio español ‘El Periódico’ destacó este martes que, ante la situación que se vive en Medio Oriente, Estados Unidos apareció como posible sede para la Finalissima. La misma fuente destaca que han ofrecido 10 millones de euros para albergar el partido.

Desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) preferían que el partido se dispute en sus tierras, o bien en Europa, pero las cifras que maneja Estados Unidos para organizar todo podrían llegar a ser lo suficientemente atractivas. Todo se definirá este jueves.

