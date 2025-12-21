Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 21 de diciembre de 2025, el día posterior a la vuelta a los trabajos. Cómo se dio la llegada de Aníbal Moreno, Fausto Vera ya se entrenó bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, el representante de Echeverri descartó su regreso y Ascacibar habló tras ser campeón con Estudiantes.

Aníbal Moreno habló como jugador de River

El pasado sábado se hizo oficial el acuerdo entre River y Palmeiras por Aníbal Moreno. Los de Núñez desembolsarán 7 millones de dólares por el 100% del pase. En un evento benéfico en Catamarca, Moreno habló con El Esquiú y dijo: “Uno viene acá a disfrutar, mi representante sabe que hicimos lo mejor para mí. Hicimos lo mejor para mi familia y para mi futuro, así que creo que es una decisión correcta. Tengo muchas ganas de comenzar el año, me preparé muy bien y si Dios quiere vamos a estar cerca”.

Fausto Vera ya se entrenó en River

El primer refuerzo de River fue Fausto Vera, que llegó a préstamo por un año desde Corinthians. Fue con un cargo de 500 mil dólares y una opción de 4 millones de la misma divisa. El pasado sábado, el mediocampista conoció a sus nuevos compañeros y se entrenó bajo las órdenes de Gallardo en el River Camp.

Fausto Vera se entrenó en River. (Foto: Prensa River).

El representante de Echeverri descartó su vuelta a River

En diálogo exclusivo con BOLAVIP, Enzo Montepaone se refirió a la salida del Diablito de Bayer Leverkusen y qué será de su futuro: “Se firmó la rescisión con Leverkusen“. Al ser consultado por un posible regreso a River, el representante afirmó: “Es lo que Claudio quiere, pero no es el deseo de Manchester City. Yo tengo pautadas unas reuniones con los dirigentes y vamos a definir qué será del futuro de Claudio, pero te anticipo que será en Europa”.

Además, agregó: “Son dos los equipos que quieren a Claudio. Girona es la opción más concreta, pero tampoco podemos descartar a Villarreal. Claudio necesita jugar porque tiene chances de ser considerado para ir al Mundial con la Selección Argentina“.

Finalmente, explicó por qué Claudio quiere regresar a River: “Él está muy identificado con el club, ahí prácticamente se formó como jugador y como persona, por eso siempre va a tener el deseo de volver, ahora no va a ser posible, pero porque Manchester City no lo quiere ceder a Sudamérica, sino él estaría encantado”.

¿Qué dijo Ascacibar tras ser campeón en Estudiantes?

El Ruso suena en River y una vez que Estudiantes se coronó en el Trofeo de Campeones, se refirió a su futuro en diálogo con ESPN: “A mi representante le dije que no me mande nada porque iba a estar metido acá (en Estudiantes), no me quería desviar. Ahora sí a pensar en lo que viene en el futuro“.