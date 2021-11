Pintaba para indiscutido en la Selección, perdió terreno y ahora avisa: "No me voy a bajar"

Cuando partió a suelo europeo con tan solo 20 años edad, el futuro de una de las joyas que tenía el fútbol argentino parecía estar en la Selección Argentina. Sin embargo, y pese a que Lionel Scaloni lo tuvo muy en cuenta durante sus primeras convocatorias, el entrenador se terminó decantando por Leo Paredes y Guido Rodríguez.

Ahora, con 24 años y un gran presente en la Bundesliga, la ilusión reflotó en la cabeza de Santiago Ascacíbar y mantiene sus esperanzas de jugar para la Argentina: "No me pienso bajar de la Selección", comentó en una entrevista con Bolavip Argentina en la cual advirtió que “hay que rendir bien siempre para estar" ya que sabe que "Lionel Scaloni mira a todos".

Teniendo en cuenta que los jugadores que actualmente se desempeñan en su lugar "lo hacen muy bien", el ex jugador de Estudiantes de La Plata tiene muy en claro cuáles son sus fuertes y lo que le puede brindar a Scaloni: "A esta Selección le puedo aportar mucha recuperación y un juego sencillo, de primer toque. Ese es mi juego".

A su vez, durante esta entrevista con Bolavip Argentina y algunos medios nacionales, Ascacíbar hizo referencia al capitán de la Selección y reconoció que sueña jugar con Messi ya que este "me alegra cada vez que lo veo y sería un lindo aprendizaje compartir entrenamientos con él". El deseo de Qatar está latente para el Rusito.

Igualmente, y pese al nivel y el deseo de Ascacíbar, el jugador reconoce que no volvió a tener contacto con Scaloni desde su última convocatoria en el año 2018 ante la Selección de México. Además, se lamentó por no haber estado en los Juego Olímpicos de Tokio: "Me hubiese encantado, pero son decisiones de los técnicos.

A nivel Selección, el ruso Ascacíbar disputó tres partidos amistosos con la mayor durante los comienzos de Scaloni y a su vez estuvo presente en los Juegos de Rio 2016, donde Argentina quedó eliminada en fase de grupos.

Ascacíbar opinó sobre la venta de Thiago Almada y aconsejó a los juveniles argentinos

El actual volante del Hertha Berlín conoce lo que es marcharse a temprana edad del fútbol argentino y ante la inminente venta del jugador de Vélez a Atlanta United de la MLS dio su parecer sobre este tipo de decisiones: "Yo creo que lo mejor es Europa. Siempre quise venir para acá, no sabía ni que era Sttutgart pero era un primer paso".

Además, Ascacíbar se tomó el atrevimiento de dar su parecer sobre la decisión de irse o no ligas como la MLS: "Yo, desde mi ligar, aconsejaría esperar alguna oferta de España o Italia, por más que no sea a un poderoso. El idioma de estos países te permite adaptarte mejor e igualmente es un salto pese a ser un club chico", comentó durante la charla.