La repentina visita del representante de Santiago Ascacibar a la concentración de Boca

En el último tramo del mercado de pases y con el debut de Boca Juniors encima, Juan Román Riquelme aceleró por refuerzos y Santiago Ascacíbar es una de las figuras por las que negocia en estas horas. El volante de Estudiantes de La Plata podría cambiar de aire para el resto del 2026.

El Pincha necesita ejecutar ventas para ordenar sus cuentas y el mediocampista tiene la intención de pelear por objetivos más grandes en esta temporada. Desde el inicio del mercado, el Ruso intentó buscar nuevos desafíos y su intención está en vestir la camiseta azul y oro.

En ese contexto, este sábado, en la previa del debut de Boca ante Deportivo Riestra en La Bombonera, se pudo ver al representante de Ascacíbar en la concentración del equipo de Claudio Úbeda. Si bien puede significar que fue a encarar otra etapa de la negociación, su visita tendría otro porqué.

Kristian Bereit se presentó en el Marriott de Ezeiza, donde desde este año concentrará Boca. El propio agente publicó una imagen suya en una historia de Instagram junto a otro de sus representados, justamente Ander Herrera, con buenas chances de ser titular en el Xeneize este domingo.

Mientras tanto, Boca y Estudiantes negocian por el pase del mediocampista. El Pincha pretende alrededor de 7 millones de dólares para soltarlo, aunque podrían entrar otros jugadores en la negociación, por lo que el Xeneize no tendría la obligación de poner todo el dinero.

Publicidad

Publicidad

Qué dice el entorno de Ascacibar sobre el interés de Boca

Según pudo saber BOLAVIP días atrás, en el primer intento de parte de Riqueme de sumarlo este mercado, el entorno de Ascacibar es el que más insiste en que puede darse su arribo a Boca. Bien se sabe desde hace años y hasta confesado por el propio futbolista que su hermano es fanático del Xeneize y en reiteradas oportunidades le pidió que vista la camiseta azul y oro.

ver también Mono Navarro Montoya: “Ahora que Boca no cerró a Hinestroza, el jugador a traer es Sebastián Villa”

Datos clave