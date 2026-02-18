El reclamo de Morena Beltrán a Claudio Ubeda por la falta de minutos de Lucas Blondel en Boca: “Si no va a competir…”

En el medio del irregular presente futbolístico de Boca y en el momento de mayor peligro para la titularidad de Juan Barinaga, los nulos minutos de Lucas Blondel siguen haciendo ruido. El ex Tigre acumula tres partidos seguidos quedando afuera de la convocatoria y es por eso que la periodista Morena Beltrán salió al cruce con dardos para Claudio Ubeda.

Mientras se debatía la poca consideración para el lateral derecho en ESPN F90, la periodista exteriorizó su postura, asegurando que la decisión de no darle rodaje es del cuerpo técnico: “Para mí no le gusta. No le gusta como no le gustaba a (Miguel) Russo; si con los cuatro entrenadores anteriores jugó, siendo titular o suplente, pero jugó“.

“Están en todo su derecho que no les guste, son las leyes del fútbol. El tema es que te comuniquen para que te puedas ir, para que puedas seguir sintiéndote jugador de fútbol. Eso me parece gestionar bien“, lanzó la comentarista.

Beltrán diferenció la situación de su pareja con la de otros futbolistas del plantel: “Para mí no está colgado, porque entrena con la Primera. Que te colgaran es lo que le hicieron a Lema. Zenón y Janson juega poco, es cierto… pero es parte de las convocatorias.”

“Si no vas a competir, que te lo digan y te puedas ir“, reclamó, haciendo referencia a las múltiples ofertas que Blondel tuvo para marcharse en el último mercado de pases.

Por qué Blondel no se fue de Boca

Blondel tuvo ofertas concretas tanto del medio local (Independiente, Argentinos Juniors, entre otros), como del exterior (Elche); pero la salida Luis Advíncula rumbo a Alianza Lima frenó su partida por una cuestión de recambio. Con ese panorama, el jugador se quedó para aprovechar la chance de pelear mano a mano con Barinaga por un lugar.

Tras haber ido al banco las dos primeras fechas, Ubeda decidió tener en cuenta a Marcelo Weigandt, quien había finalizado su cesión en Inter Miami, relegando nuevamente al ex Tigre. Una vez más, el jugador es la tercera alternativa en la posición.

Los números de Lucas Blondel en Boca

Desde su arribo a mediados de 2023, Lucas Blondel disputó apenas 32 partidos en la Primera de Boca, con un saldo de 4 goles y 1 asistencia. Su último partido oficial fue el 19 de mayo de 2025, en el interinato de Mariano Herrón. Desde entonces, solo sumó dos partidos (por pedido suyo) en Reserva.

