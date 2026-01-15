Bolivia presenta un inédito estreno para el Repechaje del Mundial 2026

Cada vez falta menos para que comience la Copa de Mundo 2026, pero antes restan definirse los últimos clasificados. En ese sentido, la Selección de Bolivia es uno de los principales protagonistas que deben afrontar el Repechaje que consta de dos instancias diferentes. Pero para esa ocasión, el elenco sudamericano presenta un inédito estreno que sorprendió a todo el ambiente.

Un dato importante a tener en cuenta es que en primer lugar, el combinado nacional que terminó séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas y clasificó a la ronda previa. El partido que tiene que afrontar es ante Surinam el próximo jueves 26 de marzo y, en caso de ganar, debe enfrentarse a Irak para definir si clasifica al Mundial ocupando la plaza que lo derivaría directamente al grupo I.

Lo cierto es que Bolivia estrenará una nueva camiseta para el Repechaje a la Copa del Mundo. Con el claro objetivo de asegurarse un cupo en la cita máxima a nivel internacional, el seleccionado sacó una flamante edición que se utilizará por primera vez en el duelo contra el país de Sudamérica pero que disputa las competiciones de la región central del continente (CONCACAF).

Con un evidente mensaje que denota el pensamiento de todo Bolivia, el posteo en las principales redes sociales sostuvo: “El mundo nos espera“. La publicación que emitió la cuenta oficial de la selección junto a Marathon, la marca internacional que la viste, también manifestó: “No es solo una polera. Es la piel de un país que nunca deja de creer. En el repechaje, Bolivia se viste de orgullo“.

Bien se sabe que no juega un Mundial desde hace 32 años, por lo que toda la nación está expectante de lo que puede conseguir el combinado que representa a todo el país. Si bien la ilusión es innegable, cabe recordar que tiene que avanzar en dos instancias consecutivas de eliminación directa a partido único para poder integrar una de las zonas más complicadas de todo el certamen.

ver también Pese a la crisis en Real Madrid, FIFA considera que Franco Mastantuono será figura del Mundial 2026: “Buena posición”

Para tener mayor panorama, el próximo jueves 26 de marzo Bolivia se mide ante Surinam en la primera fase del Repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026. Si sale victorioso de dicho cotejo, tiene un nuevo desafío por delante: Irak. En caso de sumar dos triunfos en ambas ocasiones, ingresaría al grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega, denominado por muchos como El Grupo de la Muerte.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE