Riquelme va por un tercer refuerzo: los dos jugadores que suenan para ser el nuevo ‘9’ de Boca

A pesar de ya haber cerrado el mercado, el Xeneize todavía tiene tiempo para incorporar un jugador más y buscará reforzar la delantera.

Por Germán Celsan

Boca va por un nueve ante la apertura del mercado
Boca va por un nueve ante la apertura del mercado

El mercado de pases del fútbol argentino cerró el pasado martes, es cierto. Sin embargo, Boca tiene la posibilidad de fichar un jugador más, tras confirmarse la lesión de Rodrigo Battaglia, quien estará fuera entre 8 y 9 meses. Y aunque Battaglia juega de cinco o central, el foco de la directiva Xeneize está puesto en reforzar la delantera.

Claudio Úbeda comenzó el 2026 sin sus tres delanteros: Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez están lesionados y no estuvieron en los dos primeros encuentros, mientras que Lucas Janson se lesionó ante Riestra y fue baja vs. Estudiantes. Iker Zufiaurre dio el paso adelante, pero Juan Román Riquelme apunta a un nombre con mayor peso propio para ocupar el puesto de ser el ‘9’ de Boca.

Ante esta situación, Planeta Boca señala que el Xeneize tiene dos objetivos en carpeta: Matías Arezo y Ezequiel ‘Chimy’ Ávila. Eso sí, sería “uno u otro”, no ambos. Por lo que uno de estos dos delanteros podría ser el nuevo ‘9’ de Boca en las próximas horas, mientras que el otro será descartado.

Matías Arezo y Chimy Ávila, los dos ‘9’ que interesan en Boca

Los dos jugadores que podrían llegar a Boca tienen perfiles y realidades bastante diferentes; Chimy Ávila tiene 31 años y lleva siete temporadas en el fútbol español, donde pasó por Huesca y Osasuna y ahora defiende los colores del Real Betis, con el que convirtió 7 goles en 53 partidos, desde su llegada en 2023.

Publicidad

Mientras tanto, Matías Arezo es mucho más joven, con apenas 23 años, y es el centrodelantero de Peñarol. El delantero uruguayo llegó al manya en julio desde Gremio, está a préstamo hasta finales del 2026 y desde su regreso al carbonero acumula 12 goles en 24 partidos.

La experiencia está del lado de Chimy Ávila, que además es argentino y juega en el club dueño de su pase, aspectos que podrían facilitar la negociación. El caso con Arezo es un tanto más complicado, pero su presente ilusiona mucho más, ya que viene con una buena cantidad de goles bajo el brazo, convertidos en 2025. En cualquier caso, ambos ya han sido ofrecidos a Boca en su momento, por lo que será cuestión de retomar esas conversaciones.

Publicidad

En síntesis

  • Boca Juniors busca fichar a Matías Arezo o Chimy Ávila por lesión de Battaglia.
  • El delantero Ezequiel Ávila suma 7 goles en 53 partidos con el Real Betis desde 2023.
  • El uruguayo Matías Arezo registra 12 goles en 24 partidos jugados con Peñarol en 2025.
Germán Celsan

toti pasman

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

