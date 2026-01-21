Chimy Ávila rechazó a River y quiere jugar en Boca: “Se siente identificado”

En los últimos días empezó a tomar cada vez más fuerza el posible regreso de Ezequiel Ávila al fútbol argentino para convertirse en nuevo refuerzo de Boca en este 2026. Mientras transcurre el mercado de pases y aún no hay grandes novedades, volvió a romper el silencio su representante y reveló un hecho que era totalmente desconocido hasta el momento: rechazó jugar en River.

Hace algunos días ya había hablado públicamente y aportó detalles que permitieron esclarecer su situación. En ese sentido, Carlos Bilicich realizó una entrevista exclusiva con AZZ y dejó en claro cuál es la postura de él y del futbolista, que todavía milita en las filas de Real Betis, a la espera de saber si el Xeneize apostará fuertemente o si su futuro seguirá en España.

Lo cierto es que, en conversación telefónica con el canal de streaming, el agente de Ávila sentenció: “A principios del año pasado se le dijo que no a River en un interés“. Para dar mayores pormenores de aquella situación que no había salido a la luz hasta ahora, también manifestó: “Pero por otros motivos. Había cosas que no nos cerraban, creo que era con la anterior dirigencia”.

Esta vez en referencia a la vereda opuesta y con el interés concreto de Juan Román Riquelme, Bilicich le hizo un guiño al Xeneize. “El Chimy puede afrontar el desafío de Boca. Le gustaría en algún momento vestir esa camiseta. Es un lugar donde se siente identificado“, expresó. “Siempre hay predisposición y nosotros estamos para darle lo mejor al jugador“, sumó después.

Sin embargo, se tomó unos segundos para hacer una simple pero contundente aclaración respecto a los rumores que mantienen en vilo al ambiente. “Si realmente hay una oferta concreta, que sea sólida, no vería con problemas que el Betis lo deje ir“, afirmó en referencia a que se debe presentar una oferta formal. “Nosotros siempre estamos a disposición“, insistió una vez más.

Por último, también se refirió a su eventual salida de Real Betis y la parte salarial que debería desembolsar Boca. “Son números que puede afrontar“, respondió sin titubear ni medio instante. No conforme con eso, redobló la apuesta y sostuvo: “Son números que he visto que ha pagado por jugadores que, sin desmerecer a nadie, tienen menos trayectoria y muchos menos goles“.

