Boca hoy: quién será el tercer refuerzo, convocados vs. Newell’s, Blondel borrado y más

Se termina un enero de muchas novedades en Boca. El plantel entrenó por última vez pensando en el compromiso ante Newell’s, donde el equipo de Claudio Ubeda está obligado a ganar para dejar atrás la última derrota frente a Estudiantes de La Plata.

Los convocados, la decisión de borrar nuevamente a Lucas Blondel y los candidatos para convertirse en el tercer refuerzo del Xeneize son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Blondel, otra vez borrado

Cuando el 2026 parecía abrirle una nueva puerta en Boca, Lucas Blondel vuelve a quedar envuelto en un escenario de incertidumbre. La salida de Luis Advíncula y sus minutos en los amistosos de pretemporada habían alimentado la sensación de que el lateral podía recuperar terreno y empezar el año con otra consideración. Sin embargo, ya de cara a la tercera fecha del Torneo Apertura, el panorama retrocede varios casilleros.

En la antesala del duelo ante Newell’s en la Bombonera, Claudio Úbeda vuelve a poner en duda el lugar de Blondel en el plantel. Es que el entrenador resolvió que el defensor no forme parte de la lista de convocados, en lo que se presenta como una una determinación meramente táctica.

Riquelme va por un tercer refuerzo: los dos jugadores que suenan para ser el nuevo ‘9’ de Boca

El mercado de pases del fútbol argentino cerró el pasado martes, es cierto. Sin embargo, Boca tiene la posibilidad de fichar un jugador más, tras confirmarse la lesión de Rodrigo Battaglia, quien estará fuera entre 8 y 9 meses. Y aunque Battaglia juega de cinco o central, el foco de la directiva Xeneize está puesto en reforzar la delantera.

Ante esta situación, Planeta Boca señala que el Xeneize tiene dos objetivos en carpeta: Matías Arezo y Ezequiel ‘Chimy’ Ávila. Eso sí, sería “uno u otro”, no ambos. Por lo que uno de estos dos delanteros podría ser el nuevo ‘9’ de Boca en las próximas horas, mientras que el otro será descartado.

Publicidad

Publicidad

Un juvenil de Boca que estuvo a préstamo en Inter Miami ahora jugará la Primera Nacional con Almirante Brown

A falta de una semana para el inicio de la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino, Almirante Brown apostó a reforzarse con un futbolista que pertenece a Boca y que pudo hacer experiencia en Inter Miami, acumulando una gran cantidad de partidos con el equipo filial en la MLS Next Pro durante los últimos dos años.

Se trata de Giovanni Ferraina, defensor de 22 años que supo representar a la Selección Argentina Sub 17 y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 con El Xeneize, donde no ha encontrado oportunidades para estrenarse en Primera División.

Publicidad