Con Boca en plena crisis de delanteros, el presidente de Betis habló de la situación de Chimy Ávila en el mercado: “Oportunidad”

Por si el hecho de que Boca no haya concretado ni un solo refuerzo a días del inicio del Torneo Apertura 2026 no tuviese ya un peso negativo en sí mismo, la crisis de delanteros con la que tiene que lidiar Claudio Úbeda dentro del plantel hace todavía más notorias esas soluciones que no llegaron en el mercado de pases.

Lesionados Merentiel, Cavani y Milton Giménez, al entrenador no le quedó más opción que acudir a Lucas Janson, que apenas disputó 6 partidos en todo 2025, para el estreno del próximo domingo ante Deportivo Riestra; además de haber subido al primer equipo a Iker Zufiaurre, delantero de la Reserva.

En ese contexto cuando menos preocupante del Xeneize en ataque, desde España llegaron novedades sobre otro delantero con el que hubo acercamientos. Se trata de Ezequiel Chimy Ávila, quien en Betis solo viene teniendo oportunidad de ser titular por Copa del Rey, y a quien el propio presidente Ángel Haro no descartó negociar si el dinero que ingresa por él sirve para concretar objetivos propios en el mercado.

“Los mercados los afrontamos como una oportunidad en todos los sentidos. Cuando hay un planteamiento nos sentamos y analizamos. No puedo dar muchos detalles”, expresó al ser consultado sobre la situación del delantero argentino, quien aunque declaró estar muy cómodo en Betis desearía tener muchos más minutos de los que le concedió Manuel Pellegrini en lo que va de la temporada.

El delantero se despachó con dos goles en Copa del Rey.

Que Ezequiel Ávila tenga pretendientes en el mercado no es un detalle menor para el equipo español, porque su mandamás dejó claro que para poder incorporar sería también de gran importancia poder vender. “Depende de los importes, pero siempre sería razonable que si viene alguien salga alguien. Tenemos que ser conscientes de que no podemos hacer locuras económicas”, dijo Haro.

El representante de Chimy Ávila planteó una salida en junio

Este lunes, el representante de Ezequiel Ávila dialogó con TyC Sports y fue ambiguo a la hora de referirse a una posible salida del Real Betis: “Si me preguntan a mí, no es el mercado donde Chimy se tendría que ir. Es particular mío. No debería cambiar de destino. A lo mejor en junio digo que sí“.

Además, agregó: “Si el presidente lo llama y le demuestra interés, le pueden despertar las ganas. Puede cambiar. Capaz mañana salgo a decir otra cosa, es fútbol. Sé que todo puede pasar hasta el final del libro de pases. Él hizo inferiores en Boca, sabe lo que es y lo conoce. No le pesaría en absoluto. Hay jugadores a los que Boca les pesa mucho, a Chimy no”.

