“Hay cosas que prefiero guardarme”: la carta abierta de Marcos Rojo a los hinchas de Boca

Marcos Rojo dejó de ser jugador de Boca. Cerca del mediodía del viernes, el defensor firmó la rescisión de su contrato, poniéndole punto final a una larga novela, que lo tenía apartado del plantel dirigido por Miguel Ángel Russo en Ezeiza. Tras abrochar su partida, el futbolista se pronunció en sus redes.

Luego de unas primeras declaraciones en la salida de la escribanía, el ex-Manchester United se despachó con un emotivo posteo en sus redes sociales. Allí, el jugador de 35 años se refirió a sus años en la institución, pidió disculpas por sus errores y aseguró que se guardará cosas “por el bien de Boca”.

“Creo que hay ciclos que se terminan, a veces no como uno quiere“, fue una de las primeras frases fuertes del marcador central en su carta abierta. “Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron aunque a veces las cosas no salían”, expresó.

El mensaje de Marcos Rojo en sus redes

Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta. Fui capitán durante mucho tiempo, lo cual para mí será un orgullo imborrable. Fue uno de los privilegios más importantes que tuve en todos mis años de carrera.

Quiero que ustedes, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Se que a veces, me equivoqué. Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere.

Fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores. Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron aunque a veces las cosas no salían. Siempre nos acompañaron en todos lados y fueron los protagonistas de cada tarde o noche donde jugáramos. Son únicos.

Quiero agradecer a los entrenadores, a mis compañeros y a todos los empleados del club por este tiempo que compartimos. Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas. Gracias por esta aventura inolvidable. Los quiero y los voy a extrañar BOSTEROS.

La palabra de Rojo tras rescindir con Boca

Mientras iba camino de su camioneta para retirarse de la escribanía, Marcos Rojo dejó un primer mensaje a los hinchas de Boca tras hacer efectiva su salida: “Quiero agradecerles por el cariño y el respeto todo este tiempo. Lo disfruté mucho”.

Al ser consultado sobre dónde va a jugar, respondió: “No sé todavía. Voy acelerar. La idea es seguir jugando al fútbol. Es lo que me gusta hacer, lo que disfruto“. Todos los caminos conducen a que la próxima camiseta que el zaguero vestirá será la de Racing.

