Eduardo Domínguez, sin filtro sobre Marcos Rojo mientras negocia con Racing: “Nosotros estamos bien”

Al DT del Pincha le consultaron por la posibilidad de sumar al zaguero en este mercado de pases.

Por Joaquín Alis

Eduardo Domínguez, sin filtro sobre Marcos Rojo mientras negocia con Racing: “Nosotros estamos bien”
Eduardo Domínguez, sin filtro sobre Marcos Rojo mientras negocia con Racing: "Nosotros estamos bien"

Marcos Rojo aceptó la oferta de Boca para rescindir su contrato y su futuro inmediato parece estar cerca de resolverse. El marcador central es buscado por Estudiantes de La Plata y Racing, que lo quieren para la CONMEBOL Libertadores. En este contexto, tomó la palabra Eduardo Domínguez para pronunciarse al respecto.

El director técnico del Pincha fue consultado sobre la posibilidad de incorporar al ex-Manchester United y fue contundente: “Yo ya lo manifesté y lo he comentado. Los exjugadores siempre son bien recibidos. Va a depender de ellos. Nosotros estamos bien. Pero si viene, no lo voy a echar. No le voy a decir ‘no, vos no'”.

Es un exjugador del club, campeón de América y la trayectoria de Marcos no la vamos a descubrir“, expresó el estratega en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Independiente Rivadavia. Después, aclaró: “Nosotros estamos bien. Estamos con Santi (Núñez), con Ramiro (Funes Mori), con Facundo (Rodríguez), con Leandro (González Pírez), y le queremos dar el espacio a Valente (Pierani), que constantemente está yendo a las Selecciones juveniles y hay que darle el espacio”.

Lo que pueda pasar de acá en adelante, desconozco“, remarcó el director técnico de Estudiantes de La Plata, que no quiso confirmar ni descartar una posible llegada de Rojo, pero dejó en claro que está más que conforme con los futbolistas que tiene en la posición.

Costas quiere a Rojo para Racing

Gustavo Costas quiere sumar a Rojo al plantel de Racing. El director técnico de la Academia ya había coqueteado con la opción de contratar al zaguero cuando todavía pertenecía a Boca, pero ahora que se confirmó su rescisión de contrato, las chances aumentaron.

En Avellaneda saben cuál es el salario del defensor y cuánto pretende para su siguiente club. Hoy por hoy, el club que preside Diego Milito parece liderar la carrera para llevarse al ex-Manchester, que llegaría como refuerzo estelar para la Copa Libertadores de América.

Los números de Marcos Rojo en Boca

Desde su arribo a la institución a principios de 2021 en condición de libre, Marcos Rojo disputó un total de 118 partidos oficiales y consiguió convertir 9 goles. En ese lapso de tiempo, el ex capitán conquistó 4 títulos domésticos: Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, Campeonato 2022 y Supercopa Argentina 2022.

La cruda reacción de los hinchas de Boca al enterarse que Rojo rescindirá su contrato: “Uno menos”

Vélez realizó una oferta formal para llevarse a Exequiel Zeballos: la respuesta de Boca

