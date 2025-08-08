Furor en las redes sociales tras confirmarse la salida de Marcos Rojo de Boca: los mejores memes

Este viernes se hizo oficial lo que era un secreto a voces desde hacía varios días: Marcos Rojo dejó Boca Juniors. Luego de ser marginado del plantel profesional, el defensor optó por aceptar rescindir su contrato y todo indica que su carrera continuará en Racing. El Xeneize vive días movidos, hace algunos días se marcharon Serna y Cascini del Consejo de Fútbol, Miguel Ángel Russo está en la cuerda floja y los resultados no ayudan.

La salida de Marcos Rojo fue anunciada a través de las redes sociales del club y la inmensa mayoría de los comentarios fueron negativos para el ex Manchester United, quien fue cuestionado por su profesionalismo en sus cuatro años y medio en el club. Por su parte, el marcador central dejó unas breves palabras en ESPN: “Quiero agradecerles por el cariño y el respeto todo este tiempo. Lo disfruté mucho”.

El comunicado de Boca en las redes sociales

“El Club Atlético Boca Juniors informa que el jugador Marcos Rojo firmó la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. En su paso por Boca, Marcos disputó mas de 100 partidos con nuestra camiseta y ganó 4 títulos. Le agradecemos a Marcos su profesionalismo y compromiso con el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos. Club Atlético Boca Juniors 8 de agosto de 2025”, anunció Boca a través de su cuenta oficial de X. En los comentarios de dicha publicación hubo decenas de memes realizados por los hinchas, mostrando su descontento con el paso de Rojo por el club.

ver también Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

¿Cómo fue el paso de Rojo por Boca?

Más allá de las estadísticas, que indican que Marcos Rojo visitó la camiseta de Boca en 118 oportunidades, marco nueve goles y ganó cuatro títulos en sus cuatro años y medio en el club, la realidad es que el paso de ex Manchester United quedará marcado por las lesiones que le impidieron estar en momentos importantes como también algunas actitudes indisciplinarías. En lo que respecta a su nivel, tuvo altibajos, pero cuando estuvo bien fue importante para el equipo, aunque nunca pudo sostenerlo en el tiempo.

Los mejores memes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

ver también El mensaje de Marcos Rojo a los hinchas de Boca tras hacer efectiva la rescisión de su contrato