Edinson Cavani es una figura internacional. Su llegada al fútbol argentino trajo jerarquía y eso se puede ver en la repercusión que genera. Boca recibió a Racing en la Bombonera por la décima fecha de la Zona B de la Copa de la Liga con la misión de ganar para quedar a tiro de los puestos de clasificación a cuartos de final y lo logró.

En un verdadero partidazo, Boca derrotó a Racing por 4 a 2 en una noche que dejó buenas noticias. Una de ellas fue el regreso al gol de Edinson Cavani tras marcar un triplete ante Belgrano hace dos fechas. Luego llegó el turno de enfrentar a Unión en Santa Fe y ahí ni Boca ni Cavani hicieron pie.

Una vez terminado el partido, Edinson Cavani estaba saludando a la terna arbitral y la cámara se acercó a capturar el momento. En ese instante se pudo ver como Pablo Echavarría, el árbitro del encuentro, elogia al delantero y en dos oportunidades le pide cambiar la camiseta. La respuesta del uruguayo no se vio con claridad, pero se presume que le dijo que no por la cara que puso Echavarría.

¿Está bien que un árbitro le pida la camiseta a un jugador?

Hace algunos años era impensado que un árbitro haga algo así, pero en la actualidad los límites se fueron corriendo y no es extraño que algo así suceda. Por lo general, este tipo de situaciones se dan en la zona de vestuarios y no en pleno campo de juego con una cámara cerca, pero a Echavarría pareció no importarle. La realidad es que pareciera ser incorrecto que algo así suceda, el árbitro debería estar lo más alejado a los jugadores que pueda, ya que luego comienzan las suspicacias.

A Boca se le vienen cuatro finales

Boca quedó en el quinto puesto tras su victoria ante Racing. Quedan cuatro fechas para el cierre de la fase regular y en tres de ellas, el Xeneize se medirá ante equipos que están arriba en la tabla: Estudiantes en La Plata, Newell´s en Rosario y Godoy Cruz en la Bombonera. Además, entre los partidos ante el Pincha y la Lepra, el Xeneize recibirá a San Lorenzo.