A pesar de que el mercado de pases no comenzó, en el mundo Boca están trabajando de lleno en lo que respecta a las renovaciones contractuales, donde hubo nuevas novedades en la situación de Nicolás Valentini, pero también miran de cara al futuro. Y mucho más si hay figuras internacionales que se postulan para vestir la camiseta azul y oro.

Durante las últimas horas, a Juan Román Riquelme le enviaron un fuerte mensaje desde el exterior. En la actualidad, se encuentra en la Premier League, donde comparte el plantel de Brighton and Hove Albion con el Colo Barco, y expresó que desea tener un paso por el club de La Ribera: Julio Enciso.

El mediocampista paraguayo, en diálogo con DSports vociferó que le “gustaría jugar en Boca en un buen nivel”, y amplió: “Tampoco quiero ir a jugar en un club tan grande no estando bien”. Claramente, al escucharlo, los fanáticos se ilusionaron con la posibilidad de que un futbolista de su jerarquía quiera jugar en La Bombonera.

Así como se imaginó siendo parte del plantel del Xeneize, recordó cómo fue el momento en el que le tocó jugar en Brandsen 805, pero con la camiseta del Gumarelo, aunque no tuvo la chance de hacerlo con público: “Jugamos con Libertad, pero en la pandemia. No había gente y no es igual, pero cómo vive la gente el fútbol, lo viven de otra manera siendo de Boca“, completó.

Julio Enciso, el paraguayo de Brighton que es fanático de Boca.

¿Cuánto cuesta el pase de Julio Enciso?

El futbolista paraguayo con pasado en Libertad, y que se encuentra en Brighton and Hove Albion, tiene una cotización de 22 millones de euros, según reporta el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt.

Las estadísticas de Julio Enciso en Brighton and Hove Albion

Desde que llegó a la Premier League, fueron 36 los partidos que afrontó Julio Enciso con la camiseta de Brighton and Hove Albion: anotó 4 goles y aportó 5 asistencias.