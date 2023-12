Alexis Mac Allister es hoy en día uno de los mejores mediocampistas del mundo. Titular en la Selección Argentina campeona en el Mundial de Qatar 2022, llegó a la élite de la Premier League para brillar también en el Liverpool, pero no se olvida de sus tiempos en el fútbol argentino.

Surgido de Argentinos Juniors, el jugador de 24 años llegó a Boca a préstamo desde el Brighton y en el Xeneize jugó poco pero muy bien, por eso los hinchas lamentaron mucho su partida. Ahora, varios años después, Mac Allister habló por primera vez en detalle de ese momento y sorprendió.

“Brighton tenía la decisión tomada de que me quería ya, pero no había cláusula, por lo que Boca era quién tenía el poder. Yo mi elección la tuve, pero ahí pasaron cosas que no me gustaron”, comenzó relatando Mac Allister en diálogo exclusivo con Juan Pablo Varsky en Clank!.



“Yo quería quedarme en Boca y después me entero que por atrás estaban negociando para dejarme ir. No me gustó y sentía que no tenía sentido seguir en el club y terminó dando el OK para irme”, completó el talentoso mediocampista.

Mac Allister llegó a Boca a mediados de 2019 a préstamo desde el Brighton, club que se lo había comprado a Argentinos Juniors y en el que nunca había llegado a jugar (los ingleses lo habían dejado cedido en el Bicho).

Allí jugó durante 6 meses y se consagró campeón de la Superliga Argentina de aquel año, único título en el Xeneize antes de viajar a Inglaterra para sumarse definitivamente al Brighton. En total jugó 20 partidos en Boca y convirtió dos goles y cuatro asistencias.

Durante la entrevista en Clank!, el mediocampista también confesó que estuvo a punto de cerrar su llegada a Independiente antes de arribar a Boca y que incluso ir al Rojo lo seducía más por su forma de jugar (en aquel momento, Sebastián Beccacece dirigía en Avellaneda y Gustavo Alfaro en La Boca). Sin embargo, terminó arreglando su llegada a Boca porque “el corazón pudo más”, según confesó.

En más de una hora de charla con Juan Pablo Varsky, el jugador de la Selección Argentina también habló de cómo forjó su personalidad, lo que sintió al enterarse que iba a jugar el Mundial de Qatar, la relación con Messi y la posible salida de Scaloni de la Albiceleste.

La entrevista completa de Alexis Mac Allister en Clank!

Clank!, el nuevo ciclo de entrevistas de Juan Pablo Varsky

El reconocido periodista, miembro de la familia de Playmaker y Futbol Sites, está al frente de un nuevo ciclo de entrevistas con diferentes personalidades del deporte con un estilo bien propio.

En su primera edición, Varsky estuvo mano a mano con el director técnico Ariel Holan. Luego fue el turno de Franco Colapinto, una de las grandes promesas del automovilismo argentino y actual piloto de la Fórmula 2.

Después, tuvo un mano a mano con Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores con mayor recorrido y más reconocidos del fútbol argentino. El cuarto invitado fue ni más ni menos que Enzo Francescoli, gloria e ídolo de River Plate.

Por su parte, la mejor jugadora de la historia del hockey sobre césped femenino, Luciana Aymar, también pasó por Clank!. Y el último invitado fue Sergio ‘Oveja’ Hernández, el exitoso ex entrenador de la Selección Argentina de Básquet.