La Premier League tuvo uno de los duelos más esperados de la temporada hace pocos días. Manchester City y Liverpool igualaron 1-1 en el Etihad en un muy buen partido con varias situaciones de gol por lado. Pero uno de los momentos más resonantes del encuentro fue el cruce que tuvieron Pep Guardiola y Darwin Núñez tras el pitazo final. Y Alexis Mac Allister, una de las figuras de los ‘Reds’, reveló detalles que no habían trascendido sobre esta discusión.

Alexis Mac Allister es uno de los mediocampistas argentinos más destacados en Europa. Está en la liga más importante, la Premier League, y en el siempre competitivo Liverpool, bajo la conducción de Jürgen Klopp. Mientras aún se adapta a una nueva posición en los ‘Reds’, también es una de las figuras infaltables de la Selección Argentina.

Con este presente y contando un poco de su carrera, Mac Allister pasó por los micrófonos de Clank!, el nuevo ciclo de entrevistas del periodista Juan Pablo Varsky. En una charla en vivo por Twitch y YouTube, reveló detalles sobre lo que sucedió entre Darwin Núñez, su compañero en Liverpool, y Pep Guardiola, entrenador de Manchester City.

Lo que no se sabía del cruce entre Darwin Núñez y Pep Guardiola

Mac Allister hablaba sobre su relación con Jürgen Klopp y fue allí cuando Varsky indagó en lo que fue ese peculiar cruce entre Núñez y Guardiola. Se dio luego del final del empate entre Manchester City y Liverpool. Ambos se dijeron de todo para sorpresa de propios y extraños. Para el jugador de la Selección Argentina, se trató de una situación “graciosa“.

“Jürgen no entendía nada, ¿qué le decía? Son dos personas muy emocionales, como dijo Jürgen. No fue nada del otro mundo. Por eso me reía. Me causó gracia cómo Darwin se enojó tan rápido y aparte al principio como que Pep pensaba que todo era una joda. A Darwin se le transformó la cara. Fue un poco graciosa la situación. Los dos se respetan mucho y son cosas que quedan ahí, fue algo del momento“, comentó.

Sin embargo, lo que nadie supo es la razón de este cruce entre ambos protagonistas y acá Alexis Mac Allister reveló la verdad. “No sé si debería contártelo, pero te lo voy a contar. Básicamente, ellos tuvieron una situación. No sé si fue un córner o un centro que Haaland cabecea y la pelota pasa por al lado del palo y Pep se dio vuelta y a decir algo así como ‘qué suerte que tienen’. Entonces, va la última jugada que tiran un centro y Lucho Díaz medio que la quiere peinar y ellos como que se salvan, y ahí Darwin le dice a Pep: ‘Ah, ahora son ustedes lo que tienen suerte’. Y como que de esa situación (entre risas), se fue todo a la mierda, pero fue algo muy tranquilo, nada grave“, contó.

La carrera de Alexis Mac Allister

La carrera de Alexis Mac Allister comenzó en Argentinos Juniors, al igual que sus otros dos hermanos Francis y Kevin. Fue figura en el club jugando como enganche donde jugó 83 partidos marcó 12 goles y dio nueve asistencias. Fue campeón de la Primera B Nacional de la mano de Gabriel Heinze, uno de sus mejores entrenadores, según reveló en la charla para Clank!, ayudando al club a lograr el ascenso a Primera.

Brighton lo compró en 8 millones de euros en enero de 2019, aunque lo dejó en Argentinos. Boca lo obtuvo a préstamo a mitad de ese año para que juegue unos seis meses hasta tanto obtenga los papeles y la visa para trabajar en Inglaterra. Jugó 20 partidos en el ‘Xeneize’ con dos goles y cuatro asistencias, y formó parte del título de la Superliga Argentina 2019-20.

Llegó a Brighton en enero de 2020, a cambio de un millón de euros a cambio (para Boca), para empezar su carrera en el fútbol inglés. Su primer año, según le confesó a Varsky, fue muy difícil y se notó. Pudo afianzarse en el equipo de Graham Potter para 2021 y encontró su posición acompañando en el eje del campo a Moisés Caicedo, algo que continuó con Roberto de Zerbi. Si bien no tuvo títulos con Brighton, fue el paso más importante de su carrera con 112 partidos (20 goles y 9 asistencias).

Con los ‘Seagulls’ logró la mejor posición histórica del club en Premier League con el sexto puesto en la temporada 2022-23, logrando la clasificación a la Europa League. Su gran momento en el equipo le permitió jugar en la Selección Argentina y formar parte del equipo campeón del mundo en Qatar 2022.

Ahora, juega en Liverpool, bajo el mando de Jürgen Klopp, quien lo apodó “Macca“. Destaca jugando como mediocampista central, una posición que respeta y en donde asegura que ha logrado mejorar.

Clank!, el nuevo ciclo de entrevistas de Juan Pablo Varsky

El reconocido periodista, miembro de la familia de Playmaker y Futbol Sites, está al frente de un nuevo ciclo de entrevistas con diferentes personalidades del deporte con un estilo bien propio.

