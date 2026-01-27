La decisión de Boca con Santiago Ascacíbar para enfrentar a Estudiantes

Tras transitar todo el mercado de pases sin poder anunciar refuerzos, Boca se destapó en las últimas 24 horas de vigencia antes del cierre del libro de transferencias en la Liga Profesional y tras concretar el arribo de Ángel Romero, quien ya se realizó los exámenes médicos de rutina, hizo oficial el acuerdo para la incorporación de Santiago Ascacíbar.

Siendo el fichaje del Ruso uno de los movimientos más rutilantes para el fútbol argentino, en la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme hay gran satisfacción por el objetivo cumplido y esperan que en las próximas horas arribe el jugador desde La Plata para también hacerse la revisión y proceder a la firma de su contrato.

La llegada de Ascacíbar se produce justo antes que Boca visite a Estudiantes, este miércoles desde las 22.15 por la segunda fecha del Apertura 2026 de la Copa de la Liga, y en el club ya se tomó una decisión con respecto al mediocampista que en la primera jornada defendió la camiseta Pincha.

Tweet placeholder

Aunque Boca todavía no dio a conocer de manera oficial la lista de futbolistas convocados por Claudio Úbeda para el partido, se determinó que el mediocampista no forme parte de la misma porque más allá de llegar con ritmo futbolístico ni siquiera tuvo su primer contacto con el plantel.

Los detalles del acuerdo

En lo que respecta a los detalles de la operación, el Xeneize hizo una oferta que Estudiantes aceptó, de la cual aún no se conocen los montos, con la adición de que Brian Aguirre debía ser incluido en las negociaciones a modo de trueque, algo que no se dudó en aceptar.

Publicidad

Publicidad

ver también Cuándo cierra el mercado de pases del fútbol argentino: EN VIVO, minuto a minuto

Este mismo martes se hará la revisión médica y firmará contrato por 4 temporadas. Tomada la decisión de que no juegue ante Estudiantes, su estreno con la camiseta de Boca se daría el próximo domingo primero de febrero en La Bombonera, en el partido ante Newell’s por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Data clave